Endesa ha informado un plan de desarrollo de 2.682 millones y la creación de 1.361 puestos de trabajo en Galicia tras el cierre de la central térmica de As Pontes (A Coruña).

“Endesa ni se va ni se desentiende de As Pontes y Galicia. Para sustentar esta apuesta estratégica, ha presentado al Ministerio de Transición Ecológica, así como a la Xunta de Galicia y al Concello de As Pontes, un plan de desarrollo social y económico en la región que muestra el compromiso con un proceso de Transición Energética Justa y la creación de valor en As Pontes y su entorno”, explican desde la compañía.

Este plan tiene como objetivo fundamental la sustitución de los 1.400 megavatios (MW) de carbón de As Pontes por 1.300 MW renovables, e incluirá además el plan de desmantelamiento de la central, la instalación de nuevos proyectos industriales en el emplazamiento de la térmica, el impulso logístico a la terminal del puerto de Ferrol y un ambicioso plan de formación para las personas del entorno.

“Igualmente, todos los empleados de Endesa se van a recolocar en otras áreas de la empresa, en el desmantelamiento, en los planes de futuro o se acogerán a planes de salidas voluntarias”, añaden.

HOJA DE RUTA

Endesa ha detallado los pasos que seguirá tras la clausura de la planta de As Pontes. Primero, el desmantelamiento de la central que tendrá una duración estimada de 4 años. Como parte de este, se realizará un plan de formación que capacitará a las más de 130 personas que participarán en estas tareas, primando el empleo local, y de los propios trabajadores de la central. “La licitación está preparada y sólo pendiente de la recepción efectiva de la resolución de cierre”, indican.

En segundo lugar, Endesa tiene el compromiso de que, en cuanto se obtenga la orden de cierre, la empresa pondrá en marcha planes de formación priorizando, siempre que cumplan los requisitos exigidos, a los trabajadores de la zona, los trabajadores de las empresas auxiliares y el empleo femenino. “Reproducirá, de este modo, la iniciativa que llevó tanto en el Bierzo como en Andorra (Teruel) donde más de 500 personas han logrado capacitación para trabajar tanto en el desmantelamiento de las centrales térmica, como en la construcción y mantenimiento de plantas de energías renovables de Endesa”, subrayan.

En tercer lugar, este desmantelamiento transcurrirá en paralelo a la tramitación de nuevos proyectos renovables para convertir la capacidad de la central en nueva potencia limpia. Para ello se construirán 1.300 MW de proyectos eólicos que permitirán crear hasta 2.300 puestos de trabajo durante la fase de construcción, y otros 274 empleos directos durante los 25 años estimados de vida útil de los parques eólicos.

El cuarto paso, indica la compañía, tiene que ver con la promoción de esos nuevos desarrollos industriales en los terrenos vinculados a la central. “En concreto, la compañía ha detallado en primer lugar el proyecto con el fabricante de neumáticos Sentury Tire, que contempla la transmisión de 26 hectáreas de terreno en As Pontes para la construcción de una fábrica inteligente de neumáticos”, explican. La puesta en operación de la planta requerirá una inversión de 477 millones de euros y supondrá la creación de 750 empleos directos. Endesa invertirá otros 229 millones para construir 191 megavatios eólicos para abastecer eléctricamente vía PPA a la factoría.

Junto a ello, Endesa ha alcanzado un acuerdo con Ence que prevé la cesión de 45 hectáreas de terreno del antiguo parque de carbones donde esta empresa invertirá 355 millones de euros para una bioplanta para la recuperación, desarrollo y producción de fibras naturales recicladas a partir de papel y cartón recuperado.

Asimismo, As Pontes contará también con instalaciones de generación de hidrógeno verde, “gracias al proyecto que promueve Endesa de hasta 100 MW de electrolizador que se suministrará con los proyectos eólicos de la zona que ya cuentan con derecho de conexión”.

En último lugar, la energética también planea la creación de un centro logístico estratégico de mantenimiento eólico para España en As Pontes. Esta nueva infraestructura sustentará la operación y mantenimiento de los 120 parques eólicos de Endesa en España. Además, junto a este centro se creará otro dedicado a operaciones de circularidad eólica que soportará el plan de repotenciaciones de parques eólicos de Endesa y albergará también labores de seguridad y formación.