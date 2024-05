Endesa prueba el uso de la tecnología 5G combinada con la inteligencia artificial (IA) para mejorar la seguridad de los trabajadores durante las tareas de mantenimiento de las infraestructuras de la red de distribución.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha desplegado una red privada 5G en la subestación Ecogarraf en Barcelona dentro del proyecto europeo Smart5Grid, que ha explorado las posibilidades que ofrece la tecnología 5G en el desarrollo de las redes inteligentes gracias a su mayor capacidad y velocidad en la transmisión de datos.

Un total de 24 empresas de siete países comunitarios coordinadas por Enel a través de Enel Grids han participado en el proyecto Smart5Grid (Demonstration of 5G solutions for SMART energy GRIDs of the future).

La iniciativa, lanzada en 2021, se ha centrado en cuatro áreas relacionadas con las redes inteligentes: la detección automática de fallos en la red, la inspección remota de áreas de trabajo delimitadas automáticamente, el control de la generación distribuida para ofrecer servicios de flexibilidad, y el control de áreas amplias en tiempo real en un escenario transfronterizo.

Todas las iniciativas del proyecto, que ha recibido financiación del programa Horizonte 2020 de la UE, se han probado en pilotos desarrollados en Italia, España, Bulgaria y Grecia.

En España, la filial de redes de Endesa se ha centrado en utilizar las posibilidades que ofrecen el 5G y la inteligencia artificial como aliadas para prevenir los accidentes laborales. En concreto, se han utilizado las funcionalidades que ambas presentan para monitorizar que los trabajadores y herramientas no se aproximen al límite de las zonas delimitadas como seguras con el fin de aumentar la seguridad de los trabajadores y evitar accidentes en subestaciones eléctricas durante los trabajos de mantenimiento.

El sistema desarrollado permite avisar a los trabajadores cuando ellos o una herramienta que estén utilizando traspasan la zona de trabajo segura para que puedan corregir su posición y evitar riesgos. Por un lado, se crea de forma remota la delimitación volumétrica virtual de la zona de trabajo, pasando de la actual delimitación en dos dimensiones a una en tres dimensiones. Por otro, la red 5G permite procesar los datos al momento, ofreciendo una comunicación ultra confiable de baja latencia (el tiempo que tardan los datos en ser transmitidos por una red) y alto rendimiento.