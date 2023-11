El Consejo General de Economistas prevé que las insolvencias de empresas crezcan un 20% en 2023 con respecto a 2019 y avancen hasta el 54% en 2024 y al 37% para 2025, alcanzado unos niveles muy superiores a los anteriores a la pandemia.

Así se desprende del estudio 'Atlas Concursal 2023', elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR), que recoge los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones y reestructuraciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), analizando su evolución temporal y estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, así como entre diferentes países.

El número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se han incrementado un 111,38% en el tercer trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022, mientras que los concursos de sociedades han disminuido un 3,2%. Si se compara este lapso con el mismo de 2019, el incremento para personas naturales más autónomos ha sido de un 328,15%, y de un 8,68% en sociedades.

El número de concursos de empresas ha avanzado un 26% en 2022, de 7.265 en 2021 a 9.189 en 2022. Año en el que una de cada 370 empresas acudió al concurso. Para los economistas, en 2022 se observa un cada vez mayor incremento en el número de concursos de autónomos, que son los que experimentan un mayor crecimiento (de los 9.189 concursos de empresas de 2022, el 44% ha sido de autónomos).

Los concursos de microempresas (de menos de 10 trabajadores) pasan a ocupar el segundo lugar con un 36%. En el bloque agregado de autónomos, micropymes y pequeñas empresas –que son la gran mayoría de nuestro tejido empresarial– ha habido un crecimiento en 2022 del 33% respecto de 2021 en el número de concursos (de 5.984 en 2021 a 7.986 en 2022), lo que viene a suponer el 87% de los concursos.

Por su parte, los concursos de personas físicas han crecido un 25% en 2022 respecto de 2021 (pasan de 5.429 a 6.777) y representan el 42% del total de concursos de acreedores, por lo que ya se van aproximando hacia la mitad de los concursos de acreedores totales. El número de concursos de personas físicas se ha triplicado de 2019 a 2022.

El retrato robot concursal muestra que los concursos de acreedores en nuestro país tienen como protagonistas a los autónomos que representan en 2022 un 44% de los concursos de empresas. Por lo que se refiere a las micropymes (empresas con menos de diez trabajadores), estas siguen teniendo un peso muy considerable y constituyen el segundo grupo más abundante: suponen el 36% de los concursos; de forma que más de un tercio de los concursos son de microempresas (en 2021 suponían un 40% de los concursos y en 2020 más del 50%).

En cuanto a sectores económicos, el sector con mayor número de concursos es el del comercio (con 1.197 concursos), seguido del sector de servicios profesionales (que pasa a la segunda posición con 859); la construcción ocupa la tercera posición con 837; el sector de la industria y energía, la cuarta posición con 676; mientras que la hostelería pasa a la quinta posición con 588 (llegó a ocupar la tercera posición en los años del Covid).

Respecto a la distribución territorial de los concursos, todas las Comunidades Autónomas presentan incrementos de concursos en 2022 respecto de 2021, pese a la moratoria. Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran (con 6.844 concursos en 2022) casi el 74% del total de concursos de acreedores de empresas (9.189).

"Cada vez observamos una mayor concentración concursal en determinadas CC.AA. Sólo estas cuatro comunidades autónomas, junto con el País Vasco, Galicia y Murcia, superan el umbral de los 250 concursos de acreedores de empresas", destacan los economistas.

Asimismo, teniendo en cuenta la relación entre el número de empresas y el número de concursos de acreedores, el 0,27% de las empresas españolas acudieron al concurso en 2022 (aproximadamente una de cada 370 empresas). Cataluña es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron en relación con el número de empresas (un 0,47%).

Le siguen la Comunidad Valenciana, con un 0,32 %; Madrid con un 0,31%, y el País Vasco y Asturias, con un 0,29%. Las Comunidades Autónomas con menor porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son La Rioja, con un 0,10%; Extremadura, con un 0,07%; y Ceuta y Melilla, con un 0,05%.

En relación a la evolución concursal de 2019 a 2022 de diversos países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido), los economistas observan que España es el en el que más han aumentado los concursos de acreedores de empresas (sin incluir autónomos) desde el año 2019 –precovid– hasta 2022 –postcovid–, un 53,09%; por debajo tan solo de Reino Unido donde han aumentado casi un 75%.

No obstante, en términos absolutos, España muestra en 2022 un número de concursos de empresas muy inferior al resto de países analizados –5.248, frente a los 42.500 de Francia o los 14.700 de Alemania.

Los pagos del Fogasa de enero a diciembre 2022, han disminuido en torno al 19% y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores ha mejorado, pasando de 1,15 a 0,74 con respecto a 2021. Es la primera vez que esté por debajo de 1. No obstante, los economista advierten que prefieren esperar a que transcurra más tiempo, "pues debido a las moratorias es posible que esta ratio no refleje con exactitud la economía sumergida concursal, que creemos se ha reducido y mejorado, pero no eliminado".

Para el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, "de no modificarse la actual redacción de la disposición transitoria primera del Real Decreto que desarrolla la Administración Concursal –por la que solo unos pocos grandes despachos quedarían eximidos de realizar el examen de acceso a la actividad profesional–, podría darse la paradoja de que en los próximos años no se disponga de suficientes profesionales para atender debidamente el número de concursos y reestructuraciones empresariales que se avecinan".