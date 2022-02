Los analistas de Deutsche Bank se suman a los de Credit Suisse y también recortan en casi un 50% la valoración de Delivery Hero, al reducir su precio objetivo de 140 euros a 80 euros y rebajar su recomendación de 'comprar' a 'mantener'. Esto ha provocado caídas superiores al 5% a lo largo de la sesión en el Dax 40, aunque ha suavizado su comportamiento al final de la tarde y ha cerrado con retrocesos del 1,1%.

En Deutsche Bank justifican esta medida "debido a la limitada visibilidad de la refinanciación de sus bonos convertibles y al riesgo de una ampliación de capital" tras la compra de la española Glovo, además de la ralentización del impulso de crecimiento, con un negocio que sigue siendo deficitario.

Sostienen que dada la situación de los mercados financieros actuales, parece improbable una pronta revalorización de los múltiplos, dejando los convertibles fuera del dinero. Por ello, llegan a la conclusión de que la obtención de una línea de crédito 'revolving' podría ser más atractiva que la reducción de la cartera o la obtención de fondos propios.

A la hora de calcular el precio objetivo de 80 euros, han tenido en cuenta el riesgo de dilución total de una ampliación de capital.

Este fuerte recorte en la valoración de Delivery Hero llega el día después de que Credit Suisse hiciera lo propio con la acción que cotiza en el Dax 40. Pese a reducir su precio objetivo de 171 a 90 euros, el banco suizo reiteró su consejo de 'sobreponderar' el valor, ya que considera que la reacción del mercado, con un desplome del 30% el día que rindió cuentas, ha sido exagerada.

Aún así, destacan los problemas para hacer frente al convertible de 875 millones de euros debido a las fuertes inversiones realizadas por el grupo, como las que ha hecho en la española Glovo. Opinan que puede recurrir a la enajenación de activos/financiación no accionarial para garantizar la liquidez necesaria para hacer frente al reembolso en caso de no conversión. "Aunque no creemos que se produzca una emisión de derechos, existe un riesgo", afirmaron.