Credit Suisse ha examinado los títulos de Delivery Hero tras las últimas inversiones que ha realizado la compañía, como por ejemplo los 140 millones en Glovo, además de estudiar el comportamiento de las acciones después de las noticias del escaso crecimiento en el valor bruto de mercancía. Por todo ello, ha reducido drásticamente su precio objetivo hasta los 90 euros desde los 171 euros por acción, reiterando su recomendación de 'sobreponderar'. Sin embargo, sostienen que la reacción del mercado ha sido exagerada.

Las noticias sobre el escaso crecimiento en el valor bruto de la mercancía (GMV, por sus siglas en inglés), un 5% por debajo de lo previsto por las expectativas de consenso en lo que llevamos de año, junto con el aumento de las inversiones, como las realizadas en Glovo, han llevado a las acciones a una fuerte corrección. De hecho, el día que presentó sus cuentas sobre 2021, sus títulos cayeron un 31%.

Las preocupaciones en torno a estos dos problemas eclipsaron, según el informe de Credit Suisse, las "alentadoras" previsiones de que el núcleo de la compañía de alimentación alcanzará la rentabilidad en el ejercicio de 2022. Sin embargo, creen que el verdadero motor del bajo rendimiento fue la preocupación de mercado de que la inversión del grupo hiciera que fuera incapaz de reembolsar su convertible de 875 millones de euros el 24 de enero. "Tras un análisis detallado, creemos que estas preocupaciones son válidas y que el grupo probablemente no podrá reembolsar la deuda de forma orgánica".

Aún así, los estrategas del banco sostienen que la reacción del título en bolsa ha sido exagerada. Opinan que el grupo puede recurrir a la enajenación de activos/financiación no accionarial para garantizar la liquidez necesaria para hacer frente al reembolso en caso de no conversión. "Aunque no creemos que se produzca una emisión de derechos, existe un riesgo", afirman.

Incluso en un escenario de emisión de derechos con un aumento de 4.500 millones de euros con un descuento del 60% respecto al precio del 10 de febrero, todavía ven un potencial alcista. "Con nuestra tesis central intacta e incluso apoyada por esta impresión y con las preocupaciones sobre el balance exageradas, vemos que la acción está infravalorada", sentencian.

Entre los catalizadores de cara a la segunda mitad de 2022, destacan las acciones del grupo para aliviar la preocupación por el balance, la rentabilidad de la plataforma alimentaria y el rendimiento superior del GMV. En el lado contrario, entre los riesgos se encuentran, según la entidad, la posible desaceleración del GMV y la alta competencia.