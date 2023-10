La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha comentado en rueda de prensa que "sobre la generación de capital, no tenemos previsto hacer ninguna recompra de acciones. El capital excedentario lo utilizamos para crecer y, en momentos de incertidumbre como los actuales, más vale preservar el capital. No estamos pensando tampoco en aumentar los dividendos a repartir. Tenemos un política de distribución de pay out del 50% en efectivo que nuestros accionistas valoran mucho y nuestra intención es seguir manteniendo la misma línea".