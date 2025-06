Nuevo golpe comunitario contra Shein. La Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), de la que forman parte las españolas ASUFIN y CECU, presentó una denuncia este jueves ante la Comisión Europea en la que acusa al gigante chino de la moda rápida de usar "patrones oscuros" para empujar a sus clientes a comprar más de lo deseado.

"Los patrones oscuros son técnicas manipulativas empleadas en el comercio online para presionar a las personas consumidoras a comprar más de lo previsto al tiempo que agudizan los problemas medioambientales y sociales causados por la industria de la moda rápida", explican las asociaciones en un comunicado.

Según BEUC, estudios recientes realizados por organizaciones europeas de consumidores, revelan cómo estas prácticas ilegales provocan gastos involuntarios y pérdidas económicas para los consumidores, incrementan la circulación de prendas de vestir inseguras en Europa y fomentan hábitos de sobreconsumo que impiden la transición hacia una economía circular.

Por ello, la denuncia solicita a Bruselas que Shein deje de utilizar tácticas engañosas en su web. Entre ellas citan el 'confir-shaming' (hacer sentir culpable si no aceptas determinadas opciones, con mensajes como "no quiero ahorrar dinero", si no aceptan una compra con descuento), el uso de 'scroll' infinito (desplazamiento infinito hacia abajo en la web o app y que impide, entre otras cosas, revisar clausurado de condiciones, como política de cambios y devoluciones) y 'nagging' (molestia persistente mediante mensajes o interrupciones insistentes con solicitudes para forzar al consumidor a aceptar o hacer algo).

Si Shein no toma medidas para corregir estos problemas, las autoridades "deben intervenir para prevenir el riesgo de graves perjuicios a los consumidores hasta que cumpla la legislación de la UE en materia de consumo", asegura BEUC.

"Para la moda rápida necesitas tener volumen, necesitas tener consumo masivo, y estos patrones oscuros están diseñados para estimular el consumo masivo", dijo Agustín Reyna, director general de BEUC, en declaraciones recogidas por 'Reuters'.

De su lado, la compañía china ha indicado que trabaja "constructivamente" con las autoridades nacionales de consumo y la Comisión "para demostrar nuestro compromiso con el cumplimiento de las leyes y reglamentos de la UE". Además, Shein ha subrayado que la BEUC no había aceptado una solicitud para reunirse y tratar este asunto.

En febrero de 2025, la Comisión anunció su propia investigación sobre el cumplimiento por parte de Shein de la legislación de la UE en materia de consumo y en mayo instó a Shein a respetar dicha legislación. Sin embargo, paralelamente, BEUC descubrió que no se había prestado la debida atención al análisis de los patrones oscuros de Shein y sus efectos sobre los consumidores y la sociedad en general. La BEUC también ha denunciado anteriormente a Temu.

Este no es el único frente abierto que tiene Shein en Bruselas. La semana pasada, la Comisión acusó al minorista chino de ofrecer descuentos falsos y utilizar etiquetas de producto engañosas, así como de poner dificultades para que los usuarios contacten de forma directa con la compañía "para formular preguntas o quejas" y de "proporcionar información falsa o engañosa sobre los beneficios de sostenibilidad de sus productos".

Shein tiene un mes para responder y ofrecer modificaciones en sus prácticas que satisfagan los requerimientos de la Comisión Europea.

MÁS PROBLEMAS

Por otro lado, los últimos datos muestran que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están pasándole factura a estas plataformas.

Según datos facilitados por la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower a 'CNBC', los usuarios activos diarios (DAU, por sus siglas en inglés) de Temu en EEUU cayeron un 52% en mayo en comparación con marzo, antes de que se anunciaran los aranceles de Trump, mientras que los de Shein bajaron un 25%. Asimismo, los usuarios activos mensuales (MAU, por sus siglas en inglés) también descendieron en mayo frente a marzo: un 30% menos en Temu y un 12% en Shein.

Las caídas también se reflejaron en los rankings de la App Store de Apple. En mayo de 2025, Temu tuvo un promedio de puesto 132, muy por debajo del top 3 en el que se solía situar durante el último año año. Shein, por su parte, promedió la posición 60 el mes pasado, en torno a 50 puestos más abajo que su posición media el año anterior.

La caída de usuarios coincide con una reducción del gasto publicitario de ambas plataformas en EEUU en los últimos meses, desde los anuncios de aranceles por parte de la administración Trump. En mayo, el gasto publicitario de Temu en EEUU cayó un 95% interanual, mientras que el de Shein se redujo un 70%.

Las compañías también se han visto envuelta en la crisis arancelaria, perdiendo una importante exención fiscal para los envíos que le daba ventaja sobre sus competidores. "Después de que el presidente Trump ordenara revertir las lagunas legales que otorgaban a Shein y a otras empresas exenciones para paquetes pequeños importados, la UE también indicó que las eliminaría gradualmente, y el gobierno del Reino Unido está en proceso de revisión", señala Susannah Streeter, directora de mercados de Hargreaves Lansdown.

Por otro lado, Shein ha renunciado a sus planes para debutar en la bolsa de Londres y ahora pone sus ojos en Hong Kong donde ya están en marcha los preparativos para lanzar su oferta pública de venta (OPV).