Se acabó la paz. Los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedan reinstaurados "temporalmente" tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones. No obstante, las tarifas de Trump llevan tiempo haciendo mella en las cuentas de las empresas. En concreto, el impacto se puede cifrar en 34.000 millones de dólares por ventas perdidas y mayores costes de importación.

Ese es el cálculo que hace 'Reuters' en base a las cuentas de grandes corporaciones, al tiempo que reconoce que el impacto seguirá aumentando a medida que esta situación de incertidumbre permanezca. La agencia de noticia cita informes regulatorios, transcripciones de conferencias con analistas e inversores y recortes y retiradas de guías de beneficios de empresas como Apple, Walmart, Mercedes-Benz o Sony para llegar a esta cifra.

En concreto, alrededor de 33.000 millones de dólares proceden de una suma de estimaciones de 32 empresas del S&P 500, tres empresas del Stoxx 600 europeo y 21 empresas del Nikkei 225 japonés. Algunos economistas consultados afirman que el coste real para las empresas probablemente sea varias veces superior a lo que han revelado hasta ahora.

"Puedes duplicar o triplicar esa cifra y, aun así, diríamos... que la magnitud probablemente es mucho mayor de lo que la mayoría imagina", afirma Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Administración de Yale. Este experto considera que los efectos indirectos, como la reducción del gasto del consumidor o un aumento de las expectativas de inflación, podrían ser mucho más nocivos para la economía.

Con todo, incluso las propias empresas están siendo incapaces de estimar el coste final de las tarifas. A medida que finaliza la temporada de resultados corporativos, 'Reuters' encontró que al menos 42 empresas han recortado sus previsiones y 16 han retirado o suspendido su guía financiera. Algunas de estas firmas, como United Airlines, llegaron a dar dos previsiones distintas, argumentando que era prácticamente imposible predecir el entorno macroeconómico este año.

En las conferencias de resultados del primer trimestre, 360 empresas (72%) del índice S&P 500 mencionaron los aranceles, frente a 150 empresas (30%) del trimestre anterior. En Europa, 219 empresas del Stoxx 600 los mencionaron, frente a 161 en el trimestre anterior. En Japón, 58 empresas del Nikkei 225 hablaron de aranceles, frente a 12 anteriormente. Los fabricantes de automóviles, las aerolíneas y los importadores de bienes de consumo han sido algunos de los sectores más afectados.

"No creo que las empresas tengan mucha visibilidad sobre el futuro de nada. Si tienes en cuenta este mundo incierto y no puedes guiar a nadie con una cifra, es más seguro no dar ninguna", explica Rich Bernstein, CEO de Richard Bernstein Advisors.

Trump ha defendido que los aranceles reducirán el déficit comercial y hará que las empresas se relocalicen en Estados Unidos, consiguiendo que el empleo aumente en el país. No obstante, muchos expertos señalan que en múltiples sectores, como el tecnológico o el automovilístico, estas aspiraciones no son realistas debido a la complejidad de su cadena de suministro y al aumento de los costes laborales, que repercutirá en un aumento de los precios de sus productos para mantener sus márgenes de beneficio.

Por el contrario, la ausencia de aranceles lleva a productos más baratos, probablemente a un mayor gasto por parte de los consumidores y a mayores ingresos corporativos, lo cual tiende a reflejarse en los precios de las acciones.

No obstante, algunos expertos consideran que el fallo del tribunal de apelaciones es positivo. El razonamiento es simple: para las empresas es mejor tener la seguridad de que tendrán que pagar un arancel que enfrentarse a la incertidumbre de un largo proceso legal. De hecho, Goldman Sachs destaca que Trump tiene otras formas de imponer aranceles, teniendo o no en cuenta la supresión llevada a cabo por el Tribunal de Comercio Internacional.

"En general, a los mercados no les gusta la incertidumbre, porque hace que las proyecciones sean más difíciles. Esperamos que el ciclo de noticias sobre aranceles sea un proceso prolongado, lo que puede provocar una mayor volatilidad a corto plazo", explica Larry Tentarelli, fundador del 'Blue Chip Daily Trend Report', en declaraciones recogidas por 'CNBC'.