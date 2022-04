La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un informe que la LaLiga pueda comercializar los derechos audiovisuales de un partido en abierto de LaLiga Santander y otro de LaLiga SmartBank y sus ‘play-offs’, y la emisión en hoteles, restaurantes y cafeterías, así como para algunos países de la región Asia-Pacífico.

En dicho informe, la CNMC recomienda suprimir la posibilidad de presentar ofertas por un plazo de cuatro y/o cinco temporadas, fijar criterios objetivos para la valoración de los requisitos a la hora de adjudicar los lotes, “limitando la discrecionalidad de LaLiga y aumentando la certidumbre para los operadores”; no incluir facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos por el Real Decreto-ley 5/2015; y no imponer obligaciones relativas a la publicidad “que no se encuentran amparadas por la norma y que resultan injustificadas y contrarias al principio de libertad de empresa”.

Asimismo, la Comisión pide preservar los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos; no incluir facultades, reservas o titularidad de derechos no atribuidos por el Real Decreto-ley de mayo de 2015, aclarar las condiciones en cuanto a la emisión lineal o no lineal, y no discriminar entre operadores.

LaLiga Pass, la OTT de LaLiga que ofrece LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, se lanzará este abril en Indonesia y Tailandia, donde a través de los dispositivos móviles y televisiones los aficionados podrán disfrutar de una experiencia personalizada de la competición española.

"Una de las claves en el sector del entretenimiento pasa por ser capaces de ofrecer un alto grado de personalización, hablar a cada aficionado en su idioma y poner a su disposición contenidos de calidad que se adapten a sus gustos y necesidades. Creemos que LaLiga Pass, y toda la tecnología detrás de la misma, camina en esta dirección y se convertirá en una gran opción para aquellos que quieran disfrutar de LaLiga y todo lo que la rodea", aseguró Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de LaLiga.

Junto a todos los partidos en directo de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, los usuarios del servicio de LaLiga encontrarán resúmenes de otros encuentros, documentales y otros contenidos exclusivos pensados para cada uno de los países.