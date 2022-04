La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha aprobado en este mes de marzo siete operaciones de concentración en varios sectores, como el farmacéutico, audiovisual, la fabricación de maquinaria y servicios funerarios. Entre todas ellas, destaca la toma de control exclusivo de Biotest por parte de Grifols.

Esto sucedió el 2 de marzo, cuando autorizó, en primera fase, la operación de concentración consistente en la adquisición del control exclusivo de manera indirecta de Biotest por parte de la farmacéutica española. En este caso, el sector económico afectado por la operación es el de la fabricación de medicamentos hemoderivados, y en particular el de la fabricación de medicamentos hemoderivados mediante plasma de origen extranjero.

"A pesar de que la presente operación da lugar a solapamientos horizontales significativos en los mercados de la albumina humana, inmunoglobina humana normal y anti-hepatitis B, la posición de liderazgo de Grifols tanto en el mercado mundial como en el español se daba con anterioridad a la operación (siendo las adiciones inferiores al 10% y existiendo otros competidores de mayor entidad que la adquirida)", justifica el organismo. En el informe mensual añaden que este es un mercado sometido a una intensa y estricta regulación, "en los que los problemas de oferta no derivan del grado de concentración, sino de la limitación de la materia prima utilizada, el plasma, que se obtiene de donaciones".

Creen que la operación puede dar lugar a mayores eficiencias en el aprovechamiento del plasma recolectado y no se espera que vaya a afectar al esfuerzo innovador de ambas partes.

GRUPO IMAGINA

Por otro lado, la CNMC ha aprobado la adquisición del control exclusivo de Joye Media, matriz del grupo audiovisual Imagina Media, por parte de Southwind Group Limited, compañía que no tiene participaciones de control en ninguna sociedad española.

"La CNMC considera que la concentración no supone una amenaza para la competencia efectiva en los mercados, ya que no da lugar a ningún solapamiento horizontal o vertical en la medida en que la sociedad adquiriente no realiza actividades económicas en el sector audiovisual en España, más allá de la desarrollada a través de la propia adquirida", explican.

OTRAS OPERACIONES

La CNMC también ha dado luz verde al control exclusivo de Cartera Sercoma por parte de ESG Movilidad, a la adquisición de la unidad de negocio de sistemas de frenado en tierra de aeronaves de Safran por parte de Curtis-Wright Corporation y la toma de control de Ergon Capital de Satlink y sus sociedades dado que, en todos los casos, no hay solapamientos ni horizontales ni verticales, lo que no genera un problema para la competencia.

Funeraria San Vicente también ha tomado el control de Fuenespaña. Como resultado de la operación, Funespaña y, en último término Mapfre, reforzó marginalmente su presencia en el mercado minorista de servicios funerarios integrales, tanto a nivel nacional como regional y provincial. Asimismo, entró en los mercados mayoristas de tanatorio y crematorio de Lora del Río y de Palma del Río, así como en el mercado mayorista de tanatorio en Constantina.

"Dada la reducida cuota de mercado de Mapfre en el mercado de seguros de deceso en Sevilla y Córdoba, no se considera que el refuerzo vertical resultante de la operación pueda tener efectos significativos en el mercado de prestación de seguros de deceso ni en el de servicios funerarios", argumentan.

Por último, Alba Gestión se ha hecho con el control exclusivo de Funeraria Tanatorio La Paz, operación que ha fortalecido marginalmente su posición en el mercado minorista de servicios funerarios integrales a nivel nacional y regional. Asimismo, ha entrado en los mercados mayoristas de tanatorio y de crematorio en Burgos, y en los otros cuatro municipios burgaleses (Quintanar de la Sierra, Villadiego, Palacios de la Sierra y Briviesca) donde no estaba presente con anterioridad.

"Por tanto, en todos los mercados mayoristas de tanatorio considerados la operación no supuso una transformación relevante en la estructura de dichos mercados, por cuanto se produjo la sustitución de un operador por otro", sentencian.