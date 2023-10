Los estrategas de Citi consideran que si ArcelorMittal realiza una oferta por US Steel podría "aliviar parte de la angustia de los inversores", siempre que la justificación de la operación esté bien narrada.

Para la entidad, la transacción sería una medida audaz y anticíclica para la acerera, pero en su opinión estiman que la reacción inicial del mercado sería negativa.

Sin embargo, afirman que si la estructuran como una empresa conjunta con Nippon Steel "hace que el acuerdo sea mucho más aceptable, en nuestra opinión, debido a que el balance del grupo queda relativamente ileso, los posibles menores costes financieros de Japón y la volatilidad de las ganancias está amortiguada por India y Calvert (el otras empresas conjuntas con NS)".

A este respecto, destacan que la dinámica del mercado estadounidense es mucho mejor que hace 3 años, cuando ArcelorMittal vendió sus activios estadounidenses. Además, comentan que US Steel también ha agregado algunos activos excelentes a su cartera desde entonces.

El mercado del acero pasa por un momento complicado en Europa y, como resultado de ello, Barclays recortó este martes el precio objetivo de ArcelorMittal hasta 27 euros desde 29 euros, aunque reiteró su consejo de 'neutral'.

La firma señaló que los mercados europeos del acero siguen enfrentando grandes desafíos. "Observamos que los diferenciales de la bobina laminada en caliente (HRC) se acercan a los mínimos de los últimos 10 años, sin embargo, las siderúrgicas han sido reacias a reducir su capacidad", apuntó.

A nivel técnico, ArcelorMittal terminó pulverizando este jueves el soporte clave del corto plazo que presentaba en los 22,46 euros. Estos precios correspondían a los mínimos anuales y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas en las próximas semanas.

"A corto plazo parece probable que termine extendiendo las caídas actuales hasta el nivel de los 21,67 euros. Ojo a su comportamiento en este nivel de precios. Si no consigue sujetarse en estos niveles, lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 19,42 euros, mínimos del pasado año. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza en su serie de precios mientras que no consiga subirse por encima de la resistencia de los 24,15 euros", concluye César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.