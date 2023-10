Mala señal la que pudimos ver, este jueves, en ArcelorMittal.

Análisis Técnico ABANDONO SOPORTE S1 21,67 S2 19,42 R1 24,15 R2 25,45 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

La compañía del Ibex terminó pulverizando el soporte clave del corto plazo que presentaba en los 22,46 euros. Estos precios correspondían a los mínimos anuales y parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas en las próximas semanas.

A corto plazo parece probable que termine extendiendo las caídas actuales hasta el nivel de los 21,67 euros. Ojo a su comportamiento en este nivel de precios. Si no consigue sujetarse en estos niveles, lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 19,42 euros, mínimos del pasado año. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza en su serie de precios mientras que no consiga subirse por encima de la resistencia de los 24,15 euros.