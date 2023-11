La posible mejora en las políticas monetarias de la Reserva Federal ha llevado a los índices bursátiles a cerrar la semana con abultadas ganancias. Así, en el caso español, el Ibex 35 ha sumado un 4,21% en estas cinco sesiones y ha cubierto el hueco bajista de los 9.213 puntos. No obstante, según señalan los expertos de Bolsamanía, “aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo”. Así, indican que nuestro selectivo no dará señales de fortaleza mientras no supere la resistencia de los 9.434 enteros.