Una de cal y otra de arena para Meliá Hotels. La empresa ha superado las expectativas del mercado con sus resultados hasta septiembre. Los analistas destacan las perspectivas positivas de la compañía, donde las reservas hasta final de año estarían un 22,5% por encima de 2022 en términos económicos. En cambio, muestran su preocupación sobre la falta de materialización de la venta de activos, así como en el apalancamiento de la hotelera.

"El negocio sigue estando muy apalancado, con poca visibilidad sobre el momento de la venta de activos", subrayan los estrategas de Jefferies, que recortan su precio objetivo sobre Meliá Hotels hasta los 6,00 euros por acción, desde los 6,30 euros previos.

Con todo, desde la firma reiteran su consejo de 'mantener' el valor debido al riesgo de operaciones a la baja y al riesgo de refinanciación en 2024, aunque de cara al próximo año remarcan sus "excelentes perspectivas".

En este sentido, en Jefferies prevén que, por regiones, en España los hoteles y resorts urbanos se vean impulsados por los touroperadores, con un mayor aumento de los visitantes de Reino Unido y Alemania.

Respecto a estos dos mercados, en la entidad también estiman un crecimiento gracias a la ocupación y a los eventos. En Francia, el mundial de Rugby ha sido un catalizador positivo para la compañía y en México se estima que el cuarto trimestre registre una aceleración.

BUENOS RESULTADOS PARA SABADELL

Los expertos de Sabadell resaltan que las cuentas de Meliá Hotels han sido mejores de lo esperado, pero insisten en que "siguen sin materializar las ventas de activos".

"Reciben un pago anticipado (15 millones dólares) por una de las operaciones de venta en las que se está trabajando, si bien no parece que vaya a materializarse en el objetivo de 2023 (venta de 120 millones euros; 10% de la DFN) a tiempo", advierten.

En la entidad destacan que el Ebitda se ha situado por encima de lo estimado, superando el margen previsto (29,6% vs 28,2% BS(e), 28,5% consenso). Asimismo, valoran las "perspectivas positivas con las reservas on the books un 22,5% superiores, sin ver ralentización".

BUENAS PERSPECTIVAS PARA BANKINTER

Los analistas de Bankinter creen que los resultados de Meliá Hotels no han deparado sorpresas, ya que, tal y como se esperaba, los ingresos superan en un 10% los niveles previos al virus (2019) con margen Ebitda estable en torno al 30%, a pesar de las fuertes presiones inflacionistas.

"Se pone una vez más de manifiesto la fortaleza de la demanda, que debería continuar en próximos meses, y la capacidad de subida de precios. La parte más débil de los resultados es la evolución de la deuda neta, que apenas se reduce este trimestre y podría terminar el año ligeramente por encima de lo estimado (1.158 millones 2023e)", comentan.

SUPERAN PREVISIONES A NIVEL OPERATIVO PARA RENTA 4

Los estrategas de Renta 4 Banco subrayan que los resultados de Meliá Hotels han superado las previsiones de consenso en las principales magnitudes, así como su previsión de ingresos y Ebitda.

Asimismo, afirman que la directiva asegura que de momento no nota signos de ralentización en las reservas y que para el cuarto trimeste esperan una buena evolución de las mismas y una contribución favorable de MICE (reuniones, eventos corporativos…) principalmente en el Caribe y grandes ciudades europeas.

Asimismo pronostican una buena temporada alta en Canarias, Caribe y Cabo Verde, con la recuperación del turismo norteamericano.

"En nuestra opinión, la ausencia de una desaceleración en las reservas tras la gran temporada de verano es un escenario más favorable de lo que los títulos están descontando", concluyen en Renta 4.