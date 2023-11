Meliá Hotels ha presentado sus resultados de los nueve primeros meses del año, un periodo en el que la compañía ha disparado su beneficio neto un 82,2%, hasta los 95,9 millones en comparación con los 52,6 millones del mismio lapso del ejercicio anterior.

Los ingresos consolidados excluyendo plusvalías, se han incrementado en un 16,1%, situándose en 1.478,3 millones respecto a 2022. "Durante este tercer trimestre se confirma la fortaleza del turismo, permitiendo superar los ingresos del mismo periodo del año anterior en un 6,9%", ha detallado la empresa hotelera.

Los gastos de explotación, por su parte, han registrado un crecimiento del 13,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En este sentido, la estrategia de la compañía sigue focalizada en la mejora de márgenes y en la gestión eficiente de la estructura de costes, aumentando en 171 puntos básicos el margen de EBITDAR en comparación con el de 2022.

El gasto por arrendamientos variables ha aumentado en 21,9 millones debido a la mejora de negocio y al cambio de contrato del portfolio de hoteles propiedad de Equity Inmbuebles, pasando desde enero de 2023 de modalidad en alquiler fijo a alquileres variables hasta el 31 de agosto de 2023.

Tras la operación de compra de dicho portfolio por parte de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), la empresa ha indicado que continuará operando dichos activos bajo contratos de gestión a largo plazo. Meliá Hotels también ha indicado que es destacable la inversión significativa que ADIA realizará en el reposicionamiento de dichos hoteles.

El EBITDA excluyendo plusvalías se ha situado en 386,9 millones desde los 328,5 millones de los nueve primeros meses de 2022. Por su parte el resultado de explotación (EBIT) ha sido de 195,2 de millones incrementándose en un 45,8% con respecto a 2022.

El resultado de las entidades valoradas por el método participación, han mejorado en 6,6 millones, motivado principalmente por el beneficio generado por una JointVenture en la venta de sus tres sociedades filiales.

A cierre de septiembre, la deuda neta se ha situado en los 2.706,0 millones, lo que supone una disminución en 33,2 millones durante este tercer trimestre del año. En este mismo periodo la deuda neta financiera pre-NIIF 16 ha alcanzado los 1.229,7 millones.

La situación de liquidez (incluyendo la tesorería, así como las líneas de crédito no dispuestas) ha ascendido a 358,2 millones. "La compañía sigue trabajando en las ventas de activos que espera cerrar en los próximos meses con el objetivo de reducir deuda", ha matizado.

"El tercer trimestre mantiene la tendencia positiva vista desde inicios del año. La fortaleza de nuestro canal directo, junto la positiva evolución de nuestros partners han sido claves para una buena temporada estival por segundo año consecutivo. A la fortaleza de nuestros destinos vacacionales en España, se añaden nuestros destinos bleisure en las principales ciudades europeas", ha dicho Meliá Hotels.

De cara al cuarto trimestre, la hotelera espera una positiva evolución "al haberse alargado la temporada", donde el segmento MICE y Corporate mantienen también unas buenas perspectivas, principalmente en el Caribe y las grandes ciudades europeas. Las reservas on the books hasta final del año se mantienen un 22,5% superiores a las cifras del 2022.

"Estimamos una temporada alta positiva en Canarias, Cabo Verde junto con la recuperación del mercado estadounidense para los hoteles en el Caribe. En términos like for like las reservas para el invierno en las Islas Canarias se encuentran un 26,5% superiores a las cifras de 2022. La compañía mantiene su compromiso de firmar al menos 30 nuevos hoteles y 7.000 habitaciones durante el año, todas ellas bajo fórmulas asset light", ha subrayado Meliá Hotels.

Para Gabriel Escarrer, presidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, "en un contexto macroeconómico que sigue deparándonos cierta incertidumbre, nuestra compañía mantiene una visión positiva, con un nivel de reservas en libros que superan las registradas en las mismas fechas del año anterior y con perspectivas de mejora en destinos tan importantes para los próximos meses del año como México, República Dominicana, Canarias y Cabo Verde, junto a las grandes ciudades europeas y destinos asiáticos".