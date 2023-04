CaixaBank pone en marcha una actividad en el metaverso para concienciar sobre el cuidado del medioambiente. La entidad celebra este año el Día Mundial de la Tierra con una innovadora actividad en sus centros 'all in one' ubicados en Ibiza, Burgos, Valencia, Barcelona y Madrid. Los clientes que acudan entre el 20 y el 27 de abril a estos centros podrán participar en la experiencia.

A través de la realidad virtual, la entidad concienciará de una manera divertida y didáctica sobre cómo contribuir a crear un mundo más limpio y sostenible.

La actividad consistirá en un recorrido virtual en el que los participantes tendrán que superar una serie de retos en diferentes entornos de la naturaleza. Los clientes que participen se adentrarán virtualmente en bosques, playas e, incluso, en el fondo del mar, para resolver misiones que les ayudarán a concienciarse sobre la necesidad de cuidar el medioambiente. Para poder participar, los clientes deberán inscribirse previamente a través de los canales digitales o en los propios centros 'all in one'.

A esta actividad de sensibilización ambiental se suma un 'CaixaBank Talks' titulado ¿Sabes con qué pequeños hábitos puedes frenar el cambio climático?, que la entidad celebrará el próximo 27 de abril a las 19h de manera presencial en 'all in one Madrid' y se retransmitirá en streaming a través del portal de 'CaixaBank Talks'.

Además, durante el 22 de abril, como homenaje al Día Mundial de la Tierra, en las espectaculares pantallas de gran formato que forman parte de los centros 'all in one' se proyectarán imágenes en 3D con un formato envolvente que trasladarán a los clientes que pasen por el espacio al fondo marino y difundirán mensajes de sensibilización ambiental, así como del compromiso de CaixaBank con la sostenibilidad. Con estas actividades, la entidad refuerza su objetivo de fomentar iniciativas que ayuden a impulsar la transición sostenible de la sociedad.

El último año ha sido importante para la exploración de las aplicaciones del metaverso y Grupo CaixaBank ha liderado proyectos de innovación en este ámbito, como la oficina bancaria en la realidad virtual de BPI o el espacio imaginLAND, creado por imagin como réplica en 3D de su imaginCafé físico.

Asimismo, CaixaBank ha establecido con Microsoft un acuerdo estratégico de innovación conjunta con el objetivo de potenciar la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en nuevas soluciones financieras, así como crear nuevos entornos de trabajo innovadores ubicados en el metaverso.