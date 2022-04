"Sean coches o redes sociales, cualquier compañía que opere en Europa debe cumplir con nuestras reglas, sin importar su accionariado", ha escrito Bretton en un breve mensaje difundido a través de su cuenta en la red social del pájaro azul.

“El señor Musk lo sabe muy bien”, ha apuntado Bretton, a la vez que ha señalado que el consejero delegado de Tesla ya está “familiarizado” con las reglas comunitarias para la industria del automóvil y se “adaptará rápidamente” a la nueva Ley de Servicios Digitales.

