Este jueves, la compañía también se vio obligada a cancelar más de 70 vuelos nacionales e internacionales al detectarse este mismo problema técnico en el sistema que controla desde los datos de los pasajeros hasta el despacho de aeronaves.

"Estamos al tanto de un problema técnico, que hemos estado trabajando arduamente para solucionar", han destacado desde Bristish Airways, que recomiendan a los viajeros verificar el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto.

El aeropuerto de Heathrow también ha informado a través de Twitter sobre este problema técnico, asegurando que está afectando a algunos vuelos de salida y llegada de la aerolínea, por lo que recomienda a los pasajeros que se comuniquen con British Airways o con su proveedor para conocer el estado de sus viajes.

Asimismo, desde el aeropuerto londinense han comunicado que si se necesita ayuda en las terminales, "busque a uno de nuestros empleados de Heathrow con sus camisetas moradas".

We understand that British Airways are having technical difficulties, however we’re here to help you. If you require any help in the terminals, please look out for one of our Heathrow staff in their purple shirts. pic.twitter.com/O12IeMgljC