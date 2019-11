Es probable que, a pesar de los rumores, Bolsas y Mercados Españoles (BME) solo tenga una oferta de compra y no dos. Según varias fuentes internas de BME consultadas por Bolsamanía, Euronext ha lanzado una campaña mediática pero es difícil que pueda pujar por el operador de los mercados españoles. De hecho, subrayan estas fuentes, si Euronext entrara en actividades de trading y en otros servicios, tendría que despedir a profesionales en París o Madrid, incluso en las dos plazas, y cerrar servicios que se solapan. En cambio, SIX tiene líneas de negocio y desarrollos que BME no tiene y viceversa, por lo que la operación con la suiza es la que más ventajas traería para BME, ya que se complementan mejor.

Una portavoz oficial de BME ha declinado analizar estas valoraciones y se limita a los hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la mañana del lunes.

En el primer documento, publicado a las 8.19 de la mañana, BME señaló que, "en relación con noticias aparecidas en la prensa, BME confirma que, a petición de Euronext, ambas compañías han mantenido conversaciones preliminares en relación con una potencial operación de adquisición de la totalidad del capital social de BME por parte de Euronext, sin que en relación con la citada operación BME haya adoptado ninguna decisión".

Durante el fin de semana, Europa Press publicó que Euronext no había perdido su interés por BME y estaba "estudiando una posible operación corporativa". Sin embargo, sólo minutos después, a las 8:32, la CNMV suspendió la cotización de BME a la espera de información relevante. A las 8:38, BME confirmaba la opa de SIX Group planteada a 34 euros por acción.

En el comunicado enviado al regulador, se especificaba que el Consejo de BME conocía la oferta al menos desde el domingo, ya que "el 17 de noviembre, el Consejo de BME acordó ... otorgar una comisión a favor del Oferente, en concepto de compensación de gastos asumidos por éste durante el proceso de preparación y formulación de la Oferta, por un importe equivalente al 0,5% del total de la Oferta, que será pagada por BME en el supuesto de que, una vez autorizada la oferta por la CNMV, ésta no prosperase por haberse presentado una oferta competidora que tuviese éxito".

En la práctica, esto supone que el Consejo de BME debería pagar 14 millones de euros a SIX si finalmente Euronext lanza una contraopa superior que sea aceptada. En esta escenario, no obstante, en una entrevista con Capital Radio, Jürg Schneider, el responsable de relaciones con los medios de SIX, no cerró la puerta a elevar el precio de 34 euros en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. La operación también está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes por parte del Gobierno español.

MUCHAS RAZONES PARA COMPRAR BME

El operador bursátil SIX tiene muchas razones para comprar BME. En un escenario de alta concentración entre las bolsas mundiales para hacer frente a la revolución de los activos digitales, el apetito comprador de Euronext, el principal operador de Europa continental, ha precipitado su opa lanzada con una prima del 34% sobre el cierre del pasado viernes.

BME confirmó la semana pasada negociaciones con Euronext para una operación corporativa y los suizos no han tardado en reaccionar, conscientes de que la compra de BME puede ser una de sus últimas oportunidades para ganar el tamaño y la escala necesarias para sobrevivir en el competitivo mundo de los gestores bursátiles.

SIX aspira a situarse en el 'top three' de las bolsas europeas y en el 'top ten' de los mercados mundiales mediante la creación de un “grupo diversificado con alcance global”. El grupo suizo aspira a conseguir “beneficios significativos para el ecosistema de cada socio” que aportarán “flexibilidad estratégica” a la futura compañía.

SIX cuenta con 2.600 empleados y el 70% de cuota de mercado en Suiza, el segundo centro financiero más importante de Europa tras Londres. Su beneficio operativo en 2018 fue de 192 millones de euros. Por su parte, BME tiene una plantilla de 770 trabajadores, el 90% de la cuota de mercado en España y un beneficio operativo de 177 millones de euros el año pasado.

El objetivo de SIX es crear un “jugador global” mediante la integración de dos grupos “altamente complementarios” y con una gran “fortaleza” en sus mercados domésticos. La estrategia consistirá en impulsar la “inversión en tecnología” a través de “soluciones digitales” basadas en Blockchain y DLT (Tecnología de Contabilidad Distribuida-Distributed Ledger Technology).

Pero además, SIX valora en gran medida el acceso que BME puede ofrecerle a “una red de mercados emergentes de alto crecimiento”, debido al “aumento del interés sobre alianzas en Latinoamérica y Oriente Medio a través de todos los servicios”.