Bankinter cree que sería "irritante" para las familias pagar por los depósitos

"No tenemos intención de cobrar a las personas físicas por los depósitos"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha rechazado tajantemente que la entidad vaya a cobrar a los clientes particulares por sus depósitos en respuesta a la situación de tipos negativos que impera en la zona euro. En su opinión, para las familias resultaría "irritante" tener que pagar por los depósitos. "Difícilmente podrían entender que aplicáramos medidas disuasorias para que nos trajeran sus depósitos", ha añadido.

La primera ejecutiva de Bankinter ha explicado que el banco cobra desde hace meses a las grandes corporaciones por sus depósitos, pero no de forma generalizada con una comisión, sino negociando de uno en uno y en función de la vinculación que tengan con Bankinter. Sin embargo, la idea de cobrar a los minoristas "no está encima de la mesa".

Además, ha reiterado que mantendrá las condiciones de la Cuenta Nómina, que ofrece una remuneración de un 5% durante un año y un 2% el segundo para saldos hasta 5.000 euros a cambio de domiciliar ingresos mensuales mínimos de 1.000 euros, a pesar de que el Banco Central Europeo rebajara aún más la facilidad de depósito el pasado mes de septiembre.

Por otra parte, Dancausa ha afirmado que "está claro" que se está produciendo una desaceleración económica, no solo en España sino en el conjunto de la zona euro y que las perspectivas económicas "no son tan optimistas como hace unos meses", si bien "los datos macro no se han trasladado a la economía real". Como indicio de que esto está ocurriendo, ha explicado que a Bankinter le "cuesta más obtener recobros que antes", razón por la cual están "vigilando mucho" este tema.

De cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, ha pedido al nuevo gobierno que salga de las urnas que sea "valiente" en cuanto a que "utilice políticas frugales en gasto, sea generoso en cuanto a impuestos y sea capaz de centrarse en los problemas fundamentales del país".