Bankia se abre a revisar su previsión de beneficio por los tipos bajos

Reafirma su compromiso de repartir 2.500 millones a sus accionistas hasta 2020

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, ha afirmado que la entidad está evaluando si necesita adaptar la previsión de beneficio de su plan estratégico a la prolongada situación de bajos tipos de interés, una vez que el Banco Central Europeo (BCE) está abriendo la puerta a recortes de las tasas y difuminando la posibilidad de una subida, aunque no lo ve necesario por el momento. En todo caso, mantiene su compromiso de repartir a sus accionistas 2.500 millones de euros en dividendos y distribución del exceso de capital hasta 2020.

“Evaluaremos, como siempre, el beneficio, pero no es el momento”, ha afirmado Goirigolzarri durante el curso que organizan estos días Apie y BBVA en Santander. Para el banquero, “la cifra de resultados no es demasiado relevante para el mercado, pero lo estamos evaluando y ya veremos si lo cambiamos o no” en función del entorno de tipos de interés, que “está cambiando permanentemente”.

En todo caso, Bankia mantiene su objetivo de distribución de 2.500 millones de euros a sus accionistas hasta 2020 entre dividendo y reparto de capital. “Creemos que es un objetivo que podemos conseguir”, dado que la entidad cuenta con "palancas suficientes" para hacerlo, según ha apuntado el banquero. Entre ellas, ha mencionado que la entidad ha adelantado un año las sinergias que tenía previsto capturar por la integración de Banco Mare Nostrum (BMN).

Este plan estratégico contempla un futuro en solitario para Bankia. Por ello, Goirigolzarri ha rechazado una posible fusión con Sabadell, sobre la que ambas entidades mantuvieron negociaciones el pasado año, como adelantó Bolsamanía. Sin embargo, ha reconocido que cuando una empresa cotiza es difícil conocer su futuro. "Todos los que hemos trabajado en empresas cotizadas sabemos que quien está en el mercado nunca puede decir lo que va a pasar en el futuro", por lo que en Bankia son "conscientes de que las cosas pueden cambiar", ha dicho. "Pero, con la información que tengo hoy, no", ha añadido.