"Quitando BBVA, que es el que ofrece un aspecto técnico más flojo, los demás bancos del Ibex están dentro de los valores del índice que mejores perspectivas técnicas muestran para las próximas semanas". Así de tajante se muestra César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch, al repasar el aspecto técnico de las entidades financieras del índice, que empiezan a publicar resultados desde este jueves, con Bankinter. Eso sí, matiza que todas ellas "tienen que confirmar una señal de entrada" antes de decidir tomar posiciones.

Tras las cuentas del 'banco naranja', se conocerán las de Santander (el próximo miércoles, 28 de abril), las de BBVA y Sabadell (el viernes, 30 de abril), y las de CaixaBank (el 6 de mayo). Parece que los expertos apuestan por unas cifras algo mejores, en las que el margen de intereses seguirá presionado, pero en las que descenderán las provisiones y la morosidad será contenida.

"No descartamos que los resultados puedan actuar como catalizador para las cotizaciones, en la medida en que se confirme la menor presión esperada en provisiones, la caída de gastos de explotación y una guía enfocada en la recuperación gradual de los ingresos según vayamos avanzando en el año, incluidos los volúmenes", anticipan los analistas de Renta 4.

DE BBVA A CAIXABANK

BBVA. Ofrece el peor aspecto técnico de entre los bancos del Ibex, según César Nuez, debido al hueco bajista que se dejó el pasado día 22 de marzo (-7,7%) por el hundimiento de la lira turca (está expuesto al país con Garanti). Según este experto, mientras se mantenga por debajo de los 4,68 euros no veremos una mejora en su aspecto técnico. No obstante, recuerda que mantiene una clara tendencia alcista desde finales del pasado año. "A día de hoy yo no tomaría posiciones", concluye.

Gráfico diario de BBVA.

Bankinter. Su gráfico es favorable. La entidad lleva cerca de dos meses moviéndose en una banda lateral y lo más probable es que terminemos viendo la superación de los máximos anuales que dibujara a finales del pasado mes de marzo en los 6,06 euros, augura Nuez. "Es un valor a tener muy en cuenta porque, en cuanto consiga romper estos precios, podríamos ver unas subidas hasta el nivel de los 6,5 euros", explica.

Gráfico diario de Bankinter.

Santander. Está muy bien también técnicamente. Desde hace dos meses se viene moviendo en una banda lateral muy comprimida. Según este analista, lo más normal es que sea una figura de continuación alcista. Si bien, para confirmarse este movimiento al alza deberíamos esperar a un cierre por encima de los 3,0680 euros, que son los máximos anuales.

Gráfico diario de Santander.

Sabadell. Se encuentra dando forma a una figura de continuación alcista tras el movimiento lateral de las últimas semanas, una vez superada la resistencia de los 0,45 euros. "Sería muy bueno para su aspecto técnico que consiguiera cerrar por encima de los máximos anuales que dibujada en marzo en los 0,5020 euros. Me gusta, pero esperaría para entrar a que rompa este nivel. Tiene muy buen aspecto", apunta Nuez.

Gráfico diario de Sabadell.

CaixaBank. Está "muy bien" técnicamente tras conseguir superar a finales del pasado mes de febrero la resistencia clave de los 2,38 euros. Desde entonces el valor se ha venido moviendo en un movimiento lateral que "parece que tiene muchas posibilidades de terminar por definirse al alza". En opinión de este experto, CaixaBank es "un título a tener muy en cuenta en las próximas sesiones porque un cierre por encima de los 2,70 euros nos haría pensar en el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría llevar al banco hasta el nivel de los 2,83 euros".