Apple TV + se estrenará en la pequeña pantalla en noviembre

El lanzamiento se producirá en 150 países aproximadamente

Apple estrenará su nuevo servicio de suscripción de películas, series y televisión bautizado como Apple TV + en noviembre. La noticia adelantada por Bloomberg y Financial Times hace indicar que Apple se meterá de lleno en el mercado del streaming donde le esperan plataformas ya consolidadas como Netflix y HBO. El lanzamiento se producirá en 150 países simultáneamente y se sospecha que se producirá antes del 12 noviembre, que es la fecha en la que Disney + comenzará a emitirse. Se entiende como una estrategia de marketing, por parte de los de Tim Cook, para adelantarse a su principal rival y con suerte arrebatarle usuarios.

El precio de Apple TV + en Estados Unidos será de 9,99 dólares al mes (9 euros). Es el servicio más caro de la guerra por el setreaming ya que las tarifa básicas de Netflix y Amazon Prime son de 9 dólares (8 euros). Mientras que la de Disney+, una vez que se estrene, costará 7 dólares (6,30 euros).

La compañía de Tim Cook invertirá 6.000 millones de dólares para producir su contenido con el objetivo de ganar 50.000 millones en 2020. Esta arriesgada apuesta se ha llevado a cabo para poder competir con gigantes como Netflix, que prevé gastarse 14.000 millones solo en 2019, según Financial Times.

La empresa presentará un pequeño catálogo de series que irá ampliando. The Morning Show con Jennifer Aniston; Amazing Stories, de Steven Spielberg; See, de Jason Momoa; Truth Be Told, con Octavia Spencer, y Home, una serie documental sobre casas extravagantes son las que primeras series que ofrecerá el nuevo servicio de Apple, como ha apuntado Bloomberg.

Entre las novedades que ofrecerá Apple TV+ la más destacada es la presentación de paquetes con los tres primeros episodios de una serie y emitir el resto con periodicidad semanal. Además, a diferencia de Disney+, su lanzamiento se producirá simultáneamente en 150 países aproximadamente.

De esta manera, Apple TV+ se unirá a la cartera ofrecida por el gigante tecnológico junto con Apple Music, el próximo servicio de juegos Apple Arcade, Apple News + y suscripciones de almacenamiento iCloud. Así, Apple intensifica su apuesta por el sector servicios que supuso el 21% de los ingresos del primer semestre.