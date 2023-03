Apple ha presentado este martes su servicio "Paga Luego" (Apple Pay Later), que permite a los usuarios dividir las compras en cuatro pagos, repartidos en seis semanas sin intereses ni cargos, y que también ofrece la posibilidad de solicitar préstamos de entre 50 y 1.000 dólares para adquirir productos de la compañía, ha informado la tecnológica.

"Los usuarios pueden rastrear, administrar y pagar sus préstamos 'Apple Pay Later' en una ubicación conveniente en 'Apple Wallet'", ha destacado la firma, y ha agregado que comenzará este martes a invitar a usuarios seleccionados a acceder a una versión preliminar, con planes de ofrecerla a todos los usuarios "en los próximos meses".

"No existe un enfoque único para todos cuando se trata de cómo las personas administran sus finanzas. Mucha gente busca opciones de pago flexibles, por lo que nos complace ofrecer a nuestros usuarios Apple Pay Later. Se diseñó teniendo en cuenta la salud financiera de nuestros usuarios, por lo que no tiene tarifas ni intereses, y se puede usar y administrar dentro de Wallet”, destaca Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet de Apple.

Para comenzar a usar el servicio, los usuarios pueden solicitar un préstamo dentro de su cartera virtual sin afectar su crédito, tras lo que se les pedirá que ingresen la cantidad que les gustaría pedir prestada y que acepten los términos de uso. Después se realizará una "extracción de crédito suave durante el proceso de solicitud para ayudar a garantizar que el usuario esté en una buena posición financiera antes de tomar el préstamo".

Una vez que se aprueba a un usuario, verá la opción "pagar más tarde" cuando seleccione 'Apple Pay' al pagar en línea y en aplicaciones en iPhone y iPad. Una vez que se configura el servicio, los usuarios también pueden solicitar un préstamo directamente en el flujo de pago al realizar una compra.

"'Apple Pay Later' está integrado directamente en 'Wallet', por lo que los usuarios pueden ver, rastrear y administrar sin problemas todos sus préstamos en un solo lugar. Con 'Apple Pay Later' en 'Wallet', los usuarios pueden ver fácilmente el monto total adeudado de todos sus préstamos existentes, así como el monto total adeudado en los próximos 30 días", ha destacado la compañía.