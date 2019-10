Los analistas sobre el fin de 'Pasapabra': es "malo para Mediaset por su gran éxito"

Aun así, remarcan que el impacto es limitado y que se solucionará fácilmente el problema

El fin del exitoso programa 'Pasapalabra', decretado por el Tribunal Supremo, ha sido una sorpresa, por mucho que Mediaset llevara años en pleitos con el grupo británico ITV Global Entertainment, propietario de los derechos del formato y al que finalmente la justicia ha dado la razón. Según publican los medios, Mediaset tendría que indemnizar a ITV con una cantidad que estaría entre los 2 y los 12 millones de euros, algo que aún está por concretar.

Aunque no deja de ser una noticia curiosa y de relevancia económica limitada, los expertos la analizan este miércoles y señalan que es negativa para Mediaset dado el gran éxito del formato, con una audiencia aproximada del 18%. Además, 'Pasapalabra' nutría de audiencia al informativo que Mediaset emite a continuación.

No obstante, según explican los analistas de Banco Sabadell, el impacto de su cese sería limitado para la compañía puesto que se trata de un programa de tan sólo 45 minutos de duración, que se emitía de lunes a viernes por la tarde y fuera del 'prime time'. "Su sustitución no creemos que sea compleja. Cuatro emite muchos programas de este estilo", señalan desde el banco.

Telecinco ha dejado la puerta abierta a una posible negociación con ITV para seguir emitiendo el programa. "Con respecto a la posible sanción económica, parece que tampoco sería muy relevante: 12 millones de euros representan un 7,5% de la caja neta y un 0,6% de la capitalización", explica Sabadell.

FUSIÓN: LOS REEMBOLSOS SOLICITADOS EN ITALIA HAN SIDO REDUCIDOS

Mediaset ha dado nuevos datos sobre el proceso de fusión entre Mediaset Italia y Mediaset España indicando que sólo el equivalente a 1,5 millones de euros habrían solicitado el reembolso en Italia (no ha ofrecido datos de España).

"Tras el respaldo del fondo Peninsula, dispuesto a comprar hasta 355 millones de acciones de la compañía fusionada, y con la confirmación de que Vivendi, que tiene el 29,9% de Mediaset Italia, no ha solicitado el reembolso en Italia, la operación no debería tener problemas en salir adelante (no se alcanzaría el límite de 180 millones de euros)", apunta Banco Sabadell.

El 4 de octubre Mediset Italia dará los datos definitivos.