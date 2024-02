Amazon bate previsiones. El gigante del comercio electrónico parece haber recuperado el ritmo tras la pandemia y así ha quedado de manifiesto con sus resultados. Las buenas cifras de su negocio clave en la nube (AWS), unidas a varias medidas de ahorro de costes aplicadas en los últimos meses se han reflejado en un trimestre claramente ganador.

"Amazon ha tenido un buen trimestre, reflejo de la fortaleza de sus negocios de cloud computing y publicidad. La demanda de servicios en la nube de AWS se mantuvo mejor de lo esperado a pesar de los vientos en contra macroeconómicos, registrando un crecimiento de dos dígitos", comenta Jesse Cohen, analista senior de Investing.com.

Y es que, en un primer momento, el mercado se había mostrado cauto ante la idea de que el crecimiento de la nube se estuviera desacelerando en toda la industria a medida que las empresas se vuelven más precavidas con el gasto.

"Amazon ha disipado esos temores al mostrar un crecimiento de ventas ligeramente más rápido para sus operaciones en la nube que el trimestre anterior. Esto será un gran alivio para los inversores que temían que el gran motor de ganancias de Amazon estuviera empezando a fallar", indica Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

Asimismo, las sólidas previsiones de la compañía son otro indicador de que "la empresa puede estar empezando a salir del atolladero", añaden desde Investing.com.

Al igual que muchas grandes empresas tecnológicas, las expectativas de crecimiento futuro se basan en una mayor adopción de la inteligencia artificial y los requisitos asociados al segmento en la nube.

En este sentido, y ante un contexto de euforia en torno a la IA, Amazon ha estado tomando medidas interesantes para ajustar el resto de su negocio. La introducción de anuncios en el servicio Prime Video proporciona una nueva fuente de ingresos.

"Amazon siempre ha sido una gran máquina con muchos engranajes diferentes funcionando para generar ingresos. No ha tenido miedo de probar cosas nuevas para ver si funcionan o no y, si bien la mayoría de ellas han dado beneficios, algunas no funcionaron, como el reciente abandono de un servicio de comparación de seguros", subraya Mould.

Por ello, cree que "el factor más importante es que Amazon está ansioso por seguir innovando y eso debería ayudarle a mantenerse un paso por delante de la competencia. Al mismo tiempo, sabe que siempre hay maneras de hacer que el negocio principal sea más eficiente y por eso continúa realizando pequeños cambios que podrían generar grandes beneficios en el futuro".

La conclusión de los analistas es que, a pesar de todas las preocupaciones que asolan al sector tecnológico, Amazon ha conseguido funcionar sorprendentemente bien. "Los resultados indican que las medidas de reducción de costes en curso están teniendo un impacto positivo en las perspectivas de negocio de Amazon", concluye Cohen.