Los resultados presentados por Inmobiliaria Colonial al cierre de marcado de este martes han dividido a los analistas. Mientras por una parte consideran que son ligeramente peores de lo esperado y rebajan la recomendación, por otra revisan al alza el precio objetivo, señalan que las cifras están en línea con lo esperado y destacan el tono de estabilidad mostrado.

Es el caso, por ejemplo, de Renta 4. Opinan que Colonial ha presentado unos resultados correspondientes al primer trimestre de 2021 con unas cifras operativas en línea con lo esperado, en un trimestre impactado por las desinversiones. Estos analistas reiteran su recomendación de 'sobreponderar' y el precio objetivo de 10 euros por acción.

Explican que las rentas 'like for like' se mantienen prácticamente estables con unos 'release spread' que continúan sorprendiendo al alza. Por otra parte, con una tasa de cobro del 100% en oficinas, Colonial continúa manteniendo un elevado nivel de ocupación en sus activos. Igualmente avanzan que durante los tres primeros meses de este año no se han producido bonificaciones o diferimientos significativos.

Destacan el tono de estabilidad mostrado por la cartera de oficinas 'prime' de la compañía, con ocupación y rentas comparables estables. Igualmente, creen que la confianza mostrada por el equipo gestor en cuanto al potencial incremento de rentas proveniente de las renovaciones y la incorporación de proyectos podría reforzar cierta reacción positiva en cotización. Además, Colonial cuenta con una estructura de balance especialmente saneada.

Positiva es también la visión que tienen los analistas de Sabadell. Revisan al alza el precio objetivo, situándolo ahora en los 10,39 euros por acción, y mantienen su recomendación de 'comprar'. "Aunque los resultados son algo peores de lo esperado, revisamos al alza nuestro precio para reflejar las buena evolución de la valoración de la cartera cuando lo peor de la pandemia parece haber quedado atrás", dicen. Creen que el valor está bien sostenido por la liquidez existente en el sistema gracias a un escenario de tipos ultra-bajos. "Aunque la acción ha subido un 45% desde mínimos de 2020, creemos que todavía tiene recorrido", concluyen.

Sin embargo, desde Bankinter consideran que los resultados entre enero y marzo de 2021 han sido ligeramente peores de lo estimado, aunque mejoran previsiones para 2021 y 2022, anunciando guías para estos años "que baten ligeramente nuestras estimaciones". Por tanto, estos analistas prevén que los resultados tengan impacto ligeramente positivo en cotización. Han rebajado el consejo a 'vender' desde 'neutral. "Cotiza por encima de nuestro precio objetivo y la rentabilidad por dividendo (2,5%) pierde atractivo en un entorno todavía de elevada incertidumbre para los activos de oficinas y con rentabilidad de los bonos al alza", afirman.