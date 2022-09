Aena planea volver a pagar dividendo en 2023 con un pay out del 80%, según publica 'Cinco Días', que cita al borrador que prepara el gestor de los aeropuertos españoles y que enviará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La compañía no descarta elevar el ratio pay out (porcentaje de los beneficios que se paga como dividendo) incluso hasta el 85%, aunque este aspecto aún no se ha concretado.

Aena pagaba el 80% de sus beneficios como dividendos, aunque tuvo que suspender el pago a sus accionistas en 2020, con motivo de la pandemia. En 2019, Aena obtuvo un beneficio de 1.442 millones de euros y acordó proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo de 7,58 euros brutos por acción.

Sin embargo, la pandemia de Covid arruinó estos planes y el gestor de aeropuertos tuvo que suspender la retribución a sus accionistas (el principal es el Estado español, que controla el 51% del capital).

Durante el primer semestre de 2022, Aena obtuvo un beneficio de 163,8 millones de euros, por lo que su vuelta a la rentabilidad es ya una realidad.

Y aunque no recuperará el beneficio de 2019, si finalmente se aprueba el reparto de dividendos y el pay out es del 80%, los accionistas podrán descontar que el año que viene habrá una vuelta al dividendo.