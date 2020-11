Los accionistas de Abengoa han votado a favor de cesar al actual consejo de administración, que quedará vacante de forma temporal hasta la próxima junta general convocada para su celebración el próximo 21 o 22 de diciembre, según se celebre en primera o segunda convocatoria, según ha comunicado este martes la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, ha sido el 66% de los accionistas de Abengoa los que han aprobado la reprobación del actual consejo de administración, presidido por Gonzalo Urquijo. Además, más del 75% ha autorizado la revocación y cese de la política de remuneraciones del consejo, que incluye el bonus de 60 millones a 25 directivos.

Los accionistas dieron a conocer el pasado sábado el nombre del sustituto de Urquijo, Marcos de Quinto, así como la identidad de los consejeros: Verónica Vargas, Eva Ballasté, Pedro Flores, Margarida Smith, Jordi Sarrias, Juan Pablo López-Bravo y J. Ignacio Trillo.

Sin embargo, este punto, el de la votación del sustituto, no se ha abordado en el encuentro celebrado este martes. El argumento esgrimido por los servicios jurídicos de Abengoa es que el nombre de esos consejeros no se incluyeron en los puntos del orden del día de la junta, por lo que los accionistas no sabían a quiénes votaban.

Como consecuencia del cese del consejo de administración, han presentado su dimisión el secretario y la vicesecretaria del consejo de administración de Abengoa.