Rivera claudica a cuatro días del 10N: se abre a negociar la abstención a Sánchez

Insiste en que su preferencia es una coalición de centro-derecha

El presidente y candidato de Ciudadanos a las generales, Albert Rivera, sigue defendiendo su preferencia por una coalición de centro-derecha tras el 10N. Pero si no suma con PP, con la connivencia de Vox, ahora sí se abre a negociar su abstención en una hipotética investidura del candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a cambio de pactos de Estado.

Así se ha expresado en declaraciones a la COPE donde ha justificado su cambio de postura anterior, ya que siempre ha vetado a Sánchez en este sentido y, en cambio, se aviene ahora a una abstención "para que no haya una mayoría con Podemos y con separatistas" y para que las leyes en el Parlamento pasen por el "filtro" de una "oposición de Estado".

Rivera no contempla que Sánchez no esté dispuesto a negociar la abstención de PP o Ciudadanos porque "ningún español, ni siquiera sus votantes, van a tolerar que nos conduzca a unas terceras elecciones".

En lo que respecta a los malos resultados que auguran las encuestas a Ciudadanos, Rivera ha dicho que los sondeos "se equivocan y aciertan", pero "es una relalidad que hay un riesgo de abstención que históricamente ha beneficiado en Cataluña al nacionalismo".

En este sentido, ha dicho que nunca ha tenido "apego al sillón", aunque no ha aclarado si dejará la política si su partido se desploma el domingo. "No me lo planteo", ha zanjado.