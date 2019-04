El Financial Times no ha pedido el voto para Sánchez, según un corresponsal

En concreto, Buck aseguraba que la pieza ofrecía "tanto elogios como críticas" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que "ni lo avala ni pide un voto".

Aunque no pedía el voto explícitamente, el editorial del pasado viernes del Financial Times decía que Pedro Sánchez "merece reconocimiento por su moderación" en las elecciones. "Se ha mantenido encomiablemente moderado y como un hombre de Estado durante la campaña, lo que debería reportarle dividendos electorales y ponerlo en la primera posición para tratar de formar Gobierno".

A su vez, el medio económico se mostró más escéptico sobre un posible pacto PP-Cs-Vox: "Una cosa es unir fuerzas para poner fin a 37 años de gobierno socialista en Andalucía, pero dirigir la cuarta economía más grande de la zona euro es otra".

Our editorial on the Spanish election has been widely misreported in the Spanish press and on Twitter. It offers both praise and criticism of Sánchez but it does not endorse him or calls for a PSOE vote. #readbeforeyoutweet https://t.co/K8D1ZIaPPt