Esperanza Aguirre culpa a Rajoy de propiciar la huída de votantes del PP

También critica a Casado por insultar a los electores que se han pasado a Vox

Bolsamania | 02 may, 2019 11:37 - Actualizado: 11:55

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aprovechado los actos de celebración del 2 de mayo para vengarse de Mariano Rajoy, al que ha acusado de iniciar la fuga de votantes que ha conducido a la debacle electoral del PP el pasado domingo. Asimismo, ha criticado a Pablo Casado por utilizar expresiones ofensivas contra los votantes que se han pasado a Vox y estaban planteándose volver al PP.

Aguirre, que fue la única que se atrevió a plantar cara a Rajoy en el famoso congreso del PP de Valencia tras la derrota electoral de 2008, ha explicado que "la huída de votos del PP no es de ahora, empezó hace mucho. Probablemente, cuando Mariano Rajoy dijo en Elche que los liberales y conservadores se vayan del PP al Partido Liberal y al partido Conservador".

"Supongo que lo decía por mí, pero yo no me fui. Otros muchos, en cambio, sí se han ido", ha añadido la autodefinida como 'lideresa'. No obstante, ha reconocido que "la culpa de la derrota del Partido popular la tenemos todos los que estamos en el Partido Popular".

En los actos de celebración del Día de la Comunidad de Madrid, Aguirre tampoco ha ahorrado críticas al actual presidente del partido, Pablo Casado. A su juicio, no es acertado "insultar a muchos votantes que se habían ido a Vox y que ahora se estaban planteando volver a votar al PP en las elecciones municipales y autonómicas".

Se refiere a los calificativos de "ultraderecha" lanzados por Casado para definir a Vox, que ha vuelto a repetir este jueves en la citada celebración. El líder popular -que no ha saludado a Ángel Garrido, protagonista de la fuga más sonada de la campaña electoral al apsarse a Ciudadanos- ha añadido que Santiago Abascal va a tener problemas con sus socios en las elecciones europeas si mantiene que quiere que España se salga de la UE. Vox, por su parte, ha amenazado con retirar su apoyo al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía si Casado no pide disculpas.

Aguirre se ha mostrado irónica con el planteamiento de que el PP debe volver al centro: "Como decía Alfonso Guerra, sí que debemos de estar lejos del centro que nos pasamos la vida yendo y nunca llegamos". "El PP siempre ha estado en el centro y de ahí es donde salió la mayoría del 53% que yo conseguí en la Comunidad de Madrid", ha apostillado.