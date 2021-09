El Departamento de Trabajo de EEUU ha publicado las peticiones semanales de desempleo, que continuan a la baja y han vuelto a marcar un nuevo mínimo desde que comenzara la crisis derivada por la expansión del coronavirus, alcanzando las 310.000 solicitudes.

Esto supone un nuevo descenso frente a las 345.000 registradas la semana pasada y las 335.000 anticipadas por los analistas. Justo antes de que comenzara la pandemia, en marzo de 2020, se registraron 215.000 peticiones, mientras que en su punto llegaron a las 6,1 millones, mientras que se mantuvieron por encima del millón hasta agosto de ese año.

Las peticiones continuas de desempleo también han caído pero menos de lo previsto, llegando a los 2,783 millones, en comparación con las 2,744 millones previstas. Hace siete días se registraron 2,805 millones.

Estos datos sumados al informe de empleo que se publicó el pasado viernes demuestran que los empresarios están reteniendo a los trabajadores pese a la evolución del coronavirus, sin contratar a muchos más.

"No estamos viendo un aumento de las reclamaciones iniciales regulares, lo que implicaría que la variante Delta no está provocando despidos masivos como los que vimos al principio de Covid", comentan los analistas de Indeed a 'WSJ'.

"El consenso siempre pareció demasiado alto, dadas las estacionalidades extremadamente favorables, pero 310.000 es la parte inferior del rango que esperábamos. También es posible que algunos solicitantes no hayan podido presentar solicitudes debido a las interrupciones causadas por el huracán Ida, lo que redujo aún más la cifra", dicen desde Pantheon Macroeconomics.