La inflación no da tregua en Estados Unidos y los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre no dejan lugar a dudas: sigue en niveles muy elevados y superando todas las expectativas. Ante este escenario, los expertos tienen claro que la Reserva Federal (Fed) no tiene otra opción en su próxima reunión de noviembre que subir, por cuarta vez consecutiva, los tipos de interés en 75 puntos básicos.