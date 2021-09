"The lady isn't tapering" ("la señora no está haciendo tapering"), de esta peculiar manera, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quiso convencer al mercado que el paso dado por el Consejo de Gobierno del organismo en su reunión de septiembre, de reducir el ritmo de sus compras el próximo trimestre, no tiene nada que ver con una retirada de los estímulos, pero fracasó estrepitosamente. A tenor de lo que escriben expertos y analistas, el mensaje ha caído en saco roto, ya que el banco central "se ha unido al club del 'tapering", señalan los expertos de Julius Baer.