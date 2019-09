Johnson reta a Corbyn a una moción de confianza para forzar nuevas elecciones

El primer ministro critica con dureza la postura del líder del Partido Laborista

Boris Johnson ha retado al líder laborista Jermy Corbyn a presentar una moción de confianza para forzar nuevas elecciones en Reino Unido, después de que el Tribunal Supremo británico haya dictaminado que ha infringido la ley al suspender el Parlamento. El primer ministro intenta forzar por tercera vez la convocatoria anticipada de elecciones, después de que la Cámara de los Comunes le arrebatara el control del Brexit al no permitir una salida sin acuerdo de la Unión Europea.

Corbyn, por su parte, le ha pedido a Johnson que dimita después de las derrotas parlamentarias que ha cosechado desde que es primer ministro, además del fallo contrario del Tribunal Supremo. También ha señalado que el primer ministro no ha presentado todavía ningún plan detallado sobre las negociaciones que mantiene con la UE para evitar un Brexit duro.

Corbyn ha sido muy claro al comentar que "yo también quiero elecciones", pero ha exigido a Johnson que "primero pida una extensión a la UE" para evitar un Brexit duro y, en ese momento, apoyará la convocatoria de nuevos comicios.

En su intervención ante los miembros de la Cámara de los Comunes, que este miércoles ha vuelto al trabajo tras el varapalo de la Corte Suprema al 'premier', el fiscal general Geoffrey Cox ha defendido la convocatoria de elecciones y ha criticado a los diputados de la oposición por su "cobardía" al no querer una nueva cita en las urnas porque las encuestas favorecen claramente a Boris Johnson.

Por su parte, Johnson se ha negado a dimitir y tampoco considera solicitar una prórroga porque su único objetivo es que "Reino Unido salga de la Union Europea el próximo 31 de octubre". Además, ha comentado que sí se están produciendo avances en las negociaciones con la UE, pero que no es adecuado desvelar el contenido de las mismas en estos momentos.

El premier se ha comprometido a presentar a los parlamentarios un nuevo acuerdo con la UE en cuanto esté preparado, si finalmente este se produce. “Puedo garantizar absolutamente que cuando podamos presentar un acuerdo que creo que funcionará para esta Cámara y este país el 17 y 18 de octubre, por supuesto, lo presentaremos al Parlamento y espero que consiga su aprobación", ha señalado

UN PARLAMENTO MUERTO PARA COX

Además, en una dura crítica a la oposición, Cox ha dicho que "este es un Parlamento muerto", y que "no tiene derecho moral" a oponerse a las elecciones cuando ha rechazado una y otra vez el acuerdo del Brexit de Theresa May. "Debería tener el valor de enfrentarse al electorado, pero no lo hará", ha dicho según recoge Bloomberg.

Pese a todo, el fiscal ha sugerido a los laboristas la posibilidad de forzar las elecciones promulgando una ley que solo requiera de una mayoría simple en la Cámara para salir adelante. "Todo lo que necesitamos -ofrezco esto al estrado delantero del Partido Laborista- todo lo que necesitamos es un proyecto de ley de una sola línea que podamos aprobar con la ayuda del presidente de la Cámara de los Comunes, fijando la fecha de las elecciones generales por mayoría simple, y que podamos tener las elecciones", ha dicho el fiscal.

Esta ha sido, de hecho, la primera vez que un ministro del Gobierno ha expresado abiertamente esta idea, que ha estado planeando por Westminster desde el mes pasado. Un plan con el que se evitarían las otras vías posibles para celebrar elecciones generales: a través de una votación que requiera una mayoría de 2/3 en el Parlamento, o después de que un Gobierno pierda una moción y nadie más pueda formar un nuevo gabinete en el plazo de dos semanas.