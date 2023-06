Las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) previstas para este miércoles y este jueves, respectivamente, se conocerán después de que Estados Unidos publique hoy martes el IPC del mes de mayo, para el que el consenso espera una moderación hasta el 4,1% desde el 4,9% de abril. En cuanto al IPC subyacente, bajaría hasta el 5,3% desde el 5,5%.

"Si la inflación americana sigue suavizándose, será menos probable que la Fed suba (tipos) en julio... aunque conviene no albergar demasiadas esperanzas", señalan los expertos de Bankinter. La Fed "seguramente querrá ganar espacio de maniobra, subiendo algo más de lo necesario, porque así dispondrá de más margen cuando deba bajarlos", añade.

El consenso espera que la Reserva Federal opte por no tocar los tipos en la reunión que empieza hoy y cuyas conclusiones se conocerán mañana, a partir de las 20:00 hora española. Al mismo tiempo, prevé que habrá otra subida de 25 puntos básicos en julio tras este parón.

"Los datos de inflación (de hoy) son clave", recalca Neil Wilson, director de análisis de Markets.com. "Las previsiones de inflación de la Fed de Cleveland apuntan a una inflación intermensual del 0,19% y una inflación subyacente del 0,45%, lo que se traduciría en una tasa de inflación anualizada del 4,1% y del 5,3%, respectivamente", comenta este experto. Cabe recordar que el IPC general bajó en abril una décima, al igual que la tasa subyacente.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, habla de un sentimiento "prudentemente alcista" en el mercado a la espera de este dato y de la decisión de la Fed.

"Si no hay grandes sorpresas en el frente de los datos de inflación, la Reserva Federal debería mantener los tipos sin cambios en la reunión de política monetaria de esta semana. La actividad de los futuros de los fondos de la Fed da actualmente más de un 73% de posibilidades de que no haya subida de tipos para este miércoles", comenta Ozkardeskaya. Sin embargo, como la mayoría, tiene claro que esto no significa que la Fed haya dejado de subir tipos. "Cualquiera que sea la pausa que veamos esta semana, vendrá acompañada de una declaración de línea dura y de la amenaza de que la Fed podría reanudar sus subidas de tipos en próximas reuniones", añade.

"NADIE ESTÁ SEGURO DE QUE EL REPUNTE VAYA A CONTINUAR"

Los inversores se mantienen ahora mismo compradores porque, según explica la experta de Swissquote Bank, "nadie quiere perderse un nuevo repunte de los mercados bursátiles". Sin embargo, reconoce que, al mismo tiempo, "nadie está seguro de que el repunte vaya a continuar, dado que la Fed ha subido tipos a una velocidad récord desde el año pasado, lo que ha provocado la quiebra de un par de bancos regionales estadounidenses por el camino".

Añade Ipek Ozkardeskaya que las expectativas de beneficios para este año, sobre las que sobrevuelan fantasmas, y la curva de rendimientos de los bonos de EEUU a 2 y 10 años "fuertemente invertida", invitan a pensar que la recesión no está lejos.

"Así que sí, es bueno pensar en la protección cuando los fundamentos económicos no apoyan necesariamente un mayor repunte, especialmente cuando el repunte recae sobre los valores tecnológicos, que son, en teoría, sensibles a los cambios en los tipos de interés", advierte.