Sorpresa en el Banco de Canadá (BoC). El organismo ha elevado los tipos de interés hasta el 4,75%, colocándolos en máximos de 22 años después de pausar las alzas durante dos reuniones. Ahora la pregunta está en el lado de la Reserva Federal de EEUU (Fed). ¿Marcará este movimiento una pauta y empujará a hacer lo mismo la próxima semana?

El 14 de junio, la Fed celebrará su encuentro de política monetaria. "La decisión del BoC de reanudar sus aumentos de tipos después de una pausa de dos reuniones y la sorpresa de la subida 25 puntos básicos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) un día antes alimentó a los 'halcones' de los bancos centrales en todo el mundo y también impulsó las expectativas de aumento de tipos de la Fed", señalan en Swissquote Bank.

Sus analistas remarcan que, no obstante, "es importante tener en cuenta que la Fed no es fanática de este tipo de sorpresas, por lo que el precio de las expectativas antes de las reuniones generalmente es preciso". "La actividad de los futuros de los fondos federales ahora da alrededor de un tercio de probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en la reunión de junio y dos tercios de probabilidad de al menos un aumento de 25 puntos básicos cuando el FOMC se reúna en julio", añaden.

"¿Hay una lectura cruzada para la Fed la próxima semana?", se pregunta el analista Neil Wilson. "Tal vez", responde. "El BoC ha estado al frente de la Fed y este movimiento, que se produce después de que detuvo su ciclo de alzas a principios de año, sugiere que la Fed puede optar por 'omitir', una narrativa a la que los funcionarios se han estado inclinando últimamente en función de su comentarios".

Como explica, la próxima semana, "la Fed puede subir 25 puntos básicos y señalar que vendrán más (fuerte línea dura) o que este es el final por ahora (alza moderada); puede hacer una pausa y señalar que esperará más en los datos entrantes (moderado suave); o se mantiene, pero indica que puede aumentar los tipos en julio (mantenimiento de línea dura)".

"Siempre he pensado que la Fed no ha terminado y que puede necesitar subir al 6% a menos que haya un cambio repentino en la inflación subyacente y el mercado laboral se debilite materialmente durante el verano. No está claro si eso significa que la Fed sube la próxima semana o no, pero apuesto a que Powell todavía se imagina a sí mismo como Volcker y su tendencia es seguir un poco más, siempre que la inflación subyacente sea alta", expresa.

En Oxford Economics consideran que es probable que el BoC vuelva a subir los tipos de interés tasas en julio, con aún más aumentos sobre la mesa este año "si los mercados laborales, el crecimiento de los salarios y la inflación no se ralentizan como esperamos". A su parecer, el crecimiento del PIB de Canadá superó todas las expectativas en el primer trimestre y esto llevó al banco "a creer que la política monetaria no ha sido lo suficientemente restrictiva para enfriar la economía y devolver la inflación de manera sostenible al objetivo del 2%".

"El enfoque del banco para futuras decisiones sobre tipos es garantizar que el exceso de demanda, las expectativas de inflación a corto plazo, el crecimiento de los salarios y las decisiones de fijación de precios corporativos se realineen con una inflación subyacente del 2%", aseguran.