ING alerta de que la recesión en Alemania está cada vez más cerca

La mayor economía de la zona euro y cuarta del mundo no levanta cabeza. Los datos macroeconómicos no dan respiro a Alemania, que cada vez se acerca más a la recesión, afectada, como la mayoría de los países, por los problemas a nivel mundial relacionados con el comercio y las cuestiones políticas. Ahora son los analista de ING los que también alertan sobre su situación y avisan de que la caída de la economía alemana no ha hecho más que empezar.