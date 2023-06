Sorpresa en la eurozona. La inflación se moderó en mayo más de lo esperado al situarse en el 6,1% y esto, según los analistas, puede amortiguar los riesgos de que el Banco Central Europeo (BCE) decida ir más allá con las subidas de tipos de interés tras los aumentos previstos de 25 puntos básicos en las reuniones de junio y julio.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se colocó en su nivel más bajo desde febrero de 2022, mientras que la tasa subyacente descendió por segundo mes consecutivo, hasta el 5,3%.

Esto es "una buena señal para el BCE de que tanto la inflación general como la subyacente están ahora en una tendencia bajista sostenida", dicen en Oxford Economics. Creen que esto prácticamente elimina la probabilidad de que se produzcan más aumentos más allá de los 50 puntos básicos adicionales en su línea de base.

"A solo dos semanas de la próxima reunión de política, es probable que los datos sean bien recibidos en Frankfurt. Con las condiciones crediticias endureciéndose significativamente y la desaceleración de la economía de la Eurozona, parece que la política monetaria restrictiva finalmente está comenzando a dar sus frutos. Los datos respaldan la idea de que es probable que la tasa máxima del BCE esté cerca", añaden en Rabobank.

Mientras, en Nomura opinan que el BCE "observará atentamente los precios subyacentes y de servicios durante los próximos meses para juzgar si las presiones se han aliviado lo suficiente como para poner fin al ciclo de aumento". También esperan que el organismo europeo suba los tipos de interés dos veces más a partir de aquí, es decir, aumentos de 25 puntos básicos en junio y julio. "A partir de entonces, suponiendo que el impulso de los precios subyacentes se haya desacelerado lo suficiente, creemos que el BCE puede dar por terminado el ciclo de alzas".

Pero ojo, porque, aunque progresa bien, la lucha contra la inflación no ha terminado. Hasta ahora, la tasa subyacente ha caído solo 0,4 puntos porcentuales desde su punto máximo, "por lo que al 5,3% estamos lejos de poder concluir que este es un trabajo hecho en cuanto al ajuste monetario", matizan. "El BCE no solo quiere que la inflación vuelva al objetivo de manera sostenible, sino que será muy consciente de que las decisiones de política no tienen un efecto instantáneo sobre la inflación".

Como destacan, la cifra de mayo "es solo el número de un solo mes. Es alentador, es cierto, pero un mes no hace una tendencia". Sus previsiones apuntan a que la inflación caerá rápidamente durante 2023 a alrededor del 3% en la tasa general. "Inevitablemente, en ese punto, los mercados se preguntarán cuándo podría ser el primer recorte de tipos. Seguimos viendo esto mucho más tarde de lo que esperan los mercados y no hasta finales de 2024", dicen en Nomura.

Una visión similar tienen en Rabobank: "No vemos margen para recortes de tipos a corto plazo, ya que la inflación aún tiene un largo camino por recorrer". Estiman una tasa del 5,5% para 2023, seguida de una cifra del 3,3% para el próximo año: "Esperamos que la inflación general caiga relativamente rápido este año, ya que la deflación de la energía frena la inflación en los próximos meses. El ritmo de reducción se ralentizará en 2024 ya que la inflación subyacente, mucho más persistente, será el principal motor de la inflación".

DIVERGENCIA, DIVERGENCIA 'EVERYWHERE'

Además, se suma que no todos los países están viendo los mismos resultados de la lucha contra la inflación. "Las diferencias en la inflación general entre los principales estados miembros siguen siendo considerables", afirman. Aparte de los Países Bajos, todos los países principales experimentaron una caída de la inflación, y la caída fue notablemente mayor de lo esperado en Alemania, Francia y España. Mientras, la inflación en Italia se desaceleró notablemente menos de lo esperado y también menos que en la mayoría de sus pares.

"Con la inflación en los niveles actuales, la actual postura política restrictiva tiene sentido para todos los estados miembros. Pero a medida que la inflación promedio de la zona euro cae más cerca del objetivo, las diferencias estructurales en la inflación importan mucho más y la política única del BCE se vuelve menos adecuada para aquellos países con una tendencia muy diferente", explican en Rabobank.

Como amplían, "esto no es solo un riesgo, sino que es bastante probable que el diferencial de inflación siga siendo sustancial. A medida que el efecto de los precios de la energía sobre la inflación general comience a desvanecerse en los próximos meses, la subyacente será el principal impulsor de la inflación. Esto significa que se espera cierta convergencia en la inflación general, ya que la inflación de la energía varía mucho más que la subyacente. Sin embargo, la subyacente también varía ampliamente en la eurozona y esperamos que esas diferencias persistan".

Pero, además de una divergencia en la inflación entre los estados miembros, también existe una divergencia entre los precios de los bienes y servicios. "La inflación de los primeros está cayendo rápidamente, mientras que la inflación de los servicios acaba de empezar a caer", para los expertos, hay un par de razones para explicar esto.

En primer lugar, las preferencias del consumidor. "Después de los bloqueos por la pandemia, la demanda de servicios como restaurantes y vacaciones aumentó, en parte a expensas de los bienes, ya que la demanda de estos últimos se adelantó durante la pandemia. A pesar del hecho de que la alta inflación está erosionando el poder adquisitivo de los consumidores, los índices de gerentes de compra para el sector de servicios aún se encuentran en territorio expansivo".

En segundo lugar, los precios de los servicios también aumentan más rápido debido al hecho de que están estrechamente vinculados a los salarios nominales, que están aumentando debido a un mercado laboral ajustado. "Después de todo, los servicios son generalmente un sector más intensivo en mano de obra".

En tercer lugar, la inflación de los precios de los bienes es menor porque parece haber un exceso de inventarios. "Debido a los problemas de la cadena de suministro durante la pandemia, las empresas han incorporado existencias de precaución para asegurarse de que no se agoten. Ahora que estos problemas se han aliviado y la demanda se tambalea simultáneamente, las empresas de repente se encuentran con inventarios desbordados".

"En combinación con una demanda más débil, es probable que la inflación de precios caiga aún más. Sin embargo, esperamos que estos factores se equilibren en algún momento. A medida que los servicios se vuelven más expansivos en relación con los bienes, los consumidores alterarán su patrón de consumo y encontrarán un nuevo equilibrio. Además, cuando el aumento de los salarios se ralentiza, es probable que la inflación de los servicios también se ralentice, aunque, hay que admitirlo, en este momento todavía no hay señales de tal relajación", concluyen.