Nueva guerra entre María Jesús Montero y Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo del Gobierno ha desmentido este miércoles a la portavoz del Ejecutivo sobre un asunto que preocupa, y mucho, a los españoles. El dirigente de Podemos ha asegurado que los padres sí tendrán derecho a una baja laboral si sus hijos deben guardar cuarentena, aunque no tengan un positivo por Covid-19 confirmado mediante una prueba PCR.

"El ministerio de Trabajo está trabajando para que haya una incapacidad temporal" en caso de padres que tienen que quedarse con niños en cuarentena con prueba de coronavirus negativa, ha dicho Iglesias en una entrevista en La Sexta. Este martes Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que no sería así.

En concreto, la titular de Hacienda explicó que habría una baja laboral retribuida para los progenitores cuyos hijos estuviesen enfermos por Covid-19, y duraría el tiempo necesario para que guardasen cuarentena, que es precisamente lo que recomiendan las autoridades sanitarias para los contactos positivos. No obstante, dijo que en el caso de los niños que deban permanecer en casa por haber tenido contacto con un positivo, pero cuya PCR sea negativa, los padres no podrán disfrutar de la mencionada baja.

Para esos supuestos, afirmó Montero, existe el programa 'Me Cuida', aún vigente, que permite a los padres flexibilizar su jornada laboral hasta el 100% si se tienen que encargar de sus hijos. Aunque en estos casos se perderá parte del sueldo, o la totalidad del mismo, dependiendo de la reducción que se elija.

Y este miércoles, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, Montero ha insistido en la misma idea. La portavoz ha reiterado lo que dijo este martes y ha señalado que cuando se produzcan otras situaciones que no están actualmente contempladas (si el niño es positivo, el facultativo tiene que prescribir la cuarentena para los padres, que tienen obligación de guardarla porque es una "obligación" y, por tanto, hay baja; o cuando no hay PCR positiva, se puede flexibilizar la jornada laboral con el programa 'Me Cuida'), el Gobierno actuará.

"Si hay alguna circunstancia en la que se requiera la acción del Ejecutivo, es a lo que creo que se refiere el vicepresidente, se hará", ha dicho Montero.

OBLIGACIÓN DE SUBIR LOS IMPUESTOS

Pero la de las bajas de los padres no ha sido la única cuestión en la que Iglesias ha contradicho a Montero. La ministra de Hacienda enfrió la subida de impuestos pactada por PSOE y Unidas Podemos debido a que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen que negociarse con otros grupos, por lo que "se tendrá que modular" para lograr los apoyos que permitan sacar adelante las cuentas públicas.

Iglesias, por su parte, ha recordado en la mencionada entrevista que el proyecto de PGE incluirá "una revisión de la fiscalidad en sentido progresista y redistributivo". Aunque ha reconocido que eso se tendrá que negociar, sobre todo ahora que estamos en un momento "particularmente difícil para algunas empresas", esta situación debe ser "compatible con una revisión de la fiscalidad". "No tanto en clave ideológica, sino para que el Estado tenga los recursos necesarios para afrontar desafíos que son de país", ha remarcado.

Y también ha dicho que Sánchez está obligado a negociar los Presupuestos con ERC antes que con Ciudadanos. En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo tiene la "obligación" de buscar el apoyo de la mayoría de la investidura por la propia estabilidad del Gobierno. "Debemos cuidar a nuestros aliados más obvios", ha afirmado, para decir a renglón seguido que él preferiría que los PGE se aprueben gracias a la mayoría parlamentaria que permitió sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez, porque es la única fórmula que "garantiza estabilidad".

Iglesias ha asegurado que él no excluye el diálogo con otros partidos, pero ha pedido "no perder el sentido de la realidad", porque cree que será "muy difícil" que partidos que gobiernan con "la ultraderecha" en algunas administraciones apoyen las cuentas de un Gobierno progresista, el clara referencia a Cs.