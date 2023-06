Dudas sobre qué hará el Banco Central Europeo (BCE) en la reunión de septiembre. Después de una nueva subida de 25 puntos básicos en junio y una más que probable en julio, los analistas creen que la presidenta del organismo, Christine Lagarde, "no habla como un banquero central que está a punto de firmar su último aumento de tipos el próximo mes". ¿Llegará la pausa o habrá que mentalizarse para un nuevo alza al cierre del verano?

"Creemos que haría falta un terremoto económico para que el BCE no subiera los tipos de interés también en septiembre", sentencian en ING. A pesar de que los argumentos en contra de nuevas subidas de tipos son cada vez más fuertes, "el BCE simplemente no puede permitirse el lujo de estar equivocado sobre la inflación. El banco quiere y tiene que estar seguro de que ha matado al dragón de la inflación antes de considerar un cambio de política".

"En la práctica, sin embargo, el BCE no cambiará su postura restrictiva hasta que la inflación subyacente muestre señales claras de un punto de inflexión. No veremos eso en la reunión de julio y probablemente tampoco en la de septiembre", afirman.

Y es que el BCE ha empeorado su perspectivas económicas para la eurozona, a la vez que ha elevado las expectativas de inflación. Estiman que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 0,9% en 2023, un 1,5% en 2024 y un 1,6% en 2025 y esperan que la inflación se sitúe, en promedio, en el 5,1% en 2023 y que descienda hasta el 3% en 2024 y el 2,3% en 2025.

"Esperábamos que el BCE reconociera implícitamente las expectativas del mercado, antes de la reunión, de un fin del ciclo de aumento de tipos en julio, en consonancia con la evidencia de que la inflación ahora se está revirtiendo. No lo hizo. De hecho, tomó el camino opuesto, principalmente a través de las nuevas previsiones", señalan en Pantheon Macroeconomics.

"Ahora reconoce que la inflación está bajando, pero las nuevas previsiones de inflación y crecimiento son decididamente estanflacionarias". Unas previsiones que "sugieren claramente que los riesgos se inclinan al alza ante la opinión consensuada de detener el ciclo de subidas de precios en septiembre", añaden.

Consideran que el pronóstico de inflación del banco central para 2024 es "demasiado alto, pero la pregunta clave es si estos números bajarán significativamente de aquí a septiembre. Lo dudamos, por lo que ahora creemos que el BCE realizará dos subidas más de 25 puntos básicos, en julio y septiembre". "A menos que las próximas previsiones de inflación parezcan significativamente diferentes a la baja de lo que son ahora, el BCE subirá de nuevo", aseguran en Pantheon. Por su parte, los expertos de DWS no comparten las expectativas del mercado de un final del curso de endurecimiento en julio.

Coinciden en Berenberg en opinar que, a falta de un "cambio material en la perspectiva de referencia", el BCE actuará nuevamente el 27 de julio. "Si irá o no más allá en septiembre es una pregunta abierta", dicen. Pero la revisión al alza de la inflación "respalda el caso de los 'halcones' en el Consejo de Gobierno a favor de nuevas subidas de tipos".

No obstante, matizan que las perspectivas de crecimiento a corto plazo son "demasiado optimistas", con lo que "si la inflación subyacente continúa retrocediendo un poco más en los próximos meses, como esperamos, y si los datos sobre la economía real están más en línea con nuestro pronóstico de un crecimiento de solo el 0,3% en 2023, el BCE probablemente se mantendrá en septiembre después de la última subida en julio".

Dada la gran incertidumbre sobre el proceso de inflación y la atención que presta el banco central a los datos retrospectivos, en Fidelity International prevén que después de la decisión de julio es "más probable una nueva subida". La misma Lagarde ha apuntado en la rueda de prensa posterior al encuentro que aún no están "satisfechos con el resultado de la inflación", con lo que de momento no se divisa una pausa en la política monetaria europea. "Esto deja claramente la puerta abierta a otra subida de tipos en septiembre o a finales de este año", expresan en J. Safra Sarasin Sustainable AM.