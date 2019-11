Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha sido el invitado de honor en la fiesta del 20 aniversario de Bolsamanía. Una cita que ha aprovechado para volver a alertar de los límites de la política monetaria. “No es todopoderosa”, ha dicho el número dos BCE, que ha pedido, como ya ha hecho en otras ocasiones, que entre en juego la política fiscal para hacer frente a los vientos en contra.

“La política monetaria ha hecho mucho, hemos puesto en marcha todo tipo de actuaciones, convencionales y no convencionales, pero no es todopoderosa”, ha señalado Guindos en el evento celebrado este jueves en el Museo Thyssen de Madrid, que ha insistido en que las medidas de los bancos centrales no pueden ser “el instrumento que usemos para hacer frente” a cualquier dificultad que se presente. “Necesitamos que otros actores entren”, ha incidido el exministro español, que cree “fundamental” que la política fiscal “tome un papel preponderante”, sobre todo en momentos como el actual, con los tipos de interés tan reducidos.

“Es fundamental que sigan las reformas económicas y fiscales”, ha dicho el vicepresidente del BCE, que ha insistido en que el organismo seguirá estando “ahí” para apoyar y respaldar a las economías europeas. Mucho más si las cosas se complican, ya que, como ha reconocido Guindos, las incertidumbres sobre el Brexit o la guerra comercial entre EEUU y China siguen muy presentes.

No obstante, los ve como “riesgos a la baja”, y ha asegurado que en el BCE “estamos convencidos de que la posibilidad de una recesión en Europa es muy reducida”. Es, según ha afirmado, “un riesgo muy improbable”. El único riesgo al que nos enfrentamos es el de un “crecimiento reducido”, que se puede sortear si la Unión Europea termina de hacer sus deberes y completa la unión bancaria y la unión del mercado de capitales.

Aunque no todo ha sido economía, ya que Guindos también ha dedicado unas palabras a Bolsamanía, a la que ha alabado por su labor informativa durante estos 20 años, que “han dado para mucho en la economía española”. Como ha afirmado, “la economía española prosperará. Jugará un papel muy relevante y seguirá avanzando en la generación de valor para la sociedad”, y “Bolsamanía seguirá contándolo” porque “una buena información de mercados es vital para la sociedad moderna”.

LA INFORMACIÓN EN LAS REDES

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana María Martínez-Pina, ha aprovechado su intervención en la fiesta para anunciar que el regulador bursátil publicará en las próximas semanas unos criterios sobre la utilización de las redes sociales en la difusión de información relevante para el mercado. Todo ello con el objetivo de “reducir las posibilidades de que las redes sociales se conviertan en vías de difusión de información financiera incorrecta, distorsionada o de un modo asimétrico”.

La intención de la CNMV es, como ha dicho la vicepresidenta de la institución, contribuir también a “evitar que la información que se difunda a través de las redes sea incompleta o insuficientemente clara y asegurar que tenga un alcance generalizado”. Algo en lo que también juegan un papel fundamental los medios. En este sentido, ha incidido en la “necesidad” de que haya “medios de calidad, fiables y fuertes que puedan ejercer su labor con independencia y rigor”, como es el caso de Bolsamanía.

Y la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ha remarcado que “en algunos ámbitos de la vida 20 años no es nada, pero en los medios de comunicación es mucho”, y más “en un momento como el actual, en el que la proliferación de medios hace que sea difícil que se mantengan y aporten valor añadido”. Los medios, ha remarcado, están para “generar opiniones, para informar, pero también formar”, y son “sujetos activos que mejoran la educación financiera”.

De la Cueva también ha hecho un repaso a la situación económica de España, remarcando que el país “seguirá creciendo a un ritmo razonable y por encima de la zona euro, pese al contexto de incertidumbre que afecta de manera global debido a factores como la guerra comercial entre EEUU y China y el Brexit”.

Además, se ha mostrado esperanzada en que no haya que esperar demasiado para la formación de un nuevo Gobierno, momento que el Ejecutivo aprovechará para sacar adelante medidas que están a la espera de que el Consejo de Ministros eche a andar, como el anteproyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero que ahora está en un cajón, a la espera de poder ser aprobado. Permitirá, según ha dicho la secretaria, “lograr un mejor acceso a la financiación con servicios más eficientes” en un “entorno altamente competitivo”, y “se pondrá en marcha cuando el Gobierno deje de estar en funciones”.

SITUACIÓN CRÍTICA EN LOS MEDIOS

Durante el acto también ha tomado la palabra el director de Bolsamanía, Eduardo Segovia, que ha hecho un análisis de la situación que atraviesan los medios de comunicación en la actualidad. “Los medios están en una situación crítica por los hábitos de consumo. Sobra capacidad, somos demasiados para repartirnos el pastel”, por lo que hace falta una revisión del modelo.

Ahora, ha señalado, algunos medios han decidido cobrar a los lectores, un modelo sobre el que todavía hay “muchas dudas”, aunque una cosa está clara: “No todo debería valer para ganar usuarios” ni para presumir de audiencia, porque “la cantidad importa, pero también la calidad”.

Por eso Bolsamanía prima, y lo seguirá haciendo, el trabajo y el talento, que son la base de los medios de comunicación. Como ejemplo, Segovia ha hablado del nuevo diseño de la web, algo de lo que “estamos muy orgullosos”, y también del proyecto que lanzó hace un año, FundsNews, un portal especializado en fondos de inversión y en gestión de activos “que da noticias, y no solo publicidad”.

“Seguiremos haciendo un seguimiento al minuto del mercado, con un análisis honesto y útil, y con exclusivas” porque “siempre va a haber necesidad de información y de análisis de calidad, en papel, Internet y el móvil, y para proporcionársela Bolsamanía seguirá estando 20 años más”.

