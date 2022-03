Las gasolineras 'low cost' están ganando popularidad entre los usuarios como nunca antes se ha visto, y en buena medida esto se debe al aumento descontrolado y a diario de los combustibles causado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, unido además a otros factores persistentes y anteriores al conflicto bélico.

Una de las derivadas de la guerra en Ucrania está siendo el repunte del precio de la energía y los combustibles. Mientras que media Europa se centra en los suministros de gas, los precios de los carburantes no tocan techo. Detrás de este repunte están los temores una falta de oferta de crudo.

Por todo ello, el precio medio del litro de gasolina ha alcanzado los 1,773 euros, por lo que llenar el depósito de un coche de 55 litros cuesta 92,30 euros. Estos datos suponen un encarecimiento del 8,1% respecto al precio marcado a principios de febrero, cuando el litro se situaba en los 1,558 euros. De esta forma, el tanque completo del automóvil hace un mes costaba 85,69 euros.

LAS GASOLINERAS 'LOW COST' GANAN POPULARIDAD

Uno de las opciones que el consumidor tiene para no verse tan perjudicado con al subida de los combustibles es acudir a las gasolineras 'low cost'. Como su nombre indica, estos surtidores son algo más baratos que las tradicionales Repsol, BP, Cepsa, Galp o Shell.

Mientras que en una gasolinera Repsol promedio puede estar en 1,789 euros, en una Ballenoil podemos ver el litro de gasolina 95 por 1,724 euros. ¿Cómo es esto posible? Principalmente porque las gasolineras 'low cost' reducen los gastos al máximo, prescinden de personal en la mayoría de casos y es el propio usuario el que se echa el combustible en su vehículo. Además, casi todos los surtidores 'low cost' tienen un servicio 24 horas.

La pregunta es, ¿le puede pasar algo a mi coche si reposto en una gasolinera 'low cost'? Realmente no. Las gasolineras principales, las de siempre, mejoran las propiedades del combustible con aditivos. Esto provoca una mejora en el rendimiento del motor, incluso hacen ganar algunos kilómetros de consumo al usuario, reduciendo también las emisiones de CO2 en el medio.

Esto significa que repostar en una gasolinera 'low-cost' no provoca averías en nuestro vehículo, simplemente es combustible sin aditivos, que es en parte lo que hace que aumente de precio y la diferencia de las gasolineras principales.

DÓNDE ENCONTRAR ESTE TIPO DE GASOLINERAS

Plenoil, Petroprix y Ballenoil son algunas de las empresas de gasolina 'low cost' presentes en nuestro país. Habitualmente las encontramos en la periferia de las ciudades ya que, al ser nuevas gasolineras, se instalan en lugares todavía no ocupados. Sin embargo, esto no quita que no podemos encontrar, por ejemplo, una Ballenoil en el centro de alguna ciudad.

Para saber dónde se encuentran, podemos acudir a las aplicaciones de mapas como Google Maps. Además, existe una aplicación, llamada 'Gasall', que muestra el precio actualizado a diario de las gasolineras de nuestro entorno.

LOS SUPERMERCADOS CON GASOLINERAS Y TARJETAS DE PUNTOS

Además de las 'low cost', también podemos repostar pagando menos euros por rellenar el tanque de combustible de nuestro vehículo en las gasolineras que encontramos en las grandes superficies, como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés. Estas grandes empresas ofrecen a sus clientes descuentos en gasolineras con las que tienen acuerdos, o en las suyas propias, por cada compra que hagan en sus establecimientos.

Así un comprador habitual de Carrefour dispondrá de algunos céntimos de descuento en la gasolinera del supermercado, sumado así al precio de la gasolina de estos lugares, que ya de por sí es más bajo.

Algunas, como Alcampo, tienen su propio programa de puntos para ofrecer estos descuentos a sus compradores habituales, una estrategia con la que, además, pretenden fidelizar más aún al cliente.