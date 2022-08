La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que la UE prepara ya una "intervención de emergencia" del mercado eléctrico para frenar la escalada de precios que ha tenido lugar tras la invasión rusa de Ucrania y el recorte en el envío de suministros de Moscú a Europa en represalia por las sanciones impuestas. Ahora la gran pregunta que se hacen todos es si esta medida, tan esperada, funcionará o no. ¿Qué opinan los expertos?

Los analistas de Danske Bank no se mojan demasiado a la hora de responder a esa pregunta. Sí que analizan la noticia, y el hecho de que, según Von der Leyen, se hará en "días o semanas", pero ponen el foco en la falta de detalles sobre cómo piensa proceder Bruselas con este asunto. "Aunque probablemente el objetivo sea frenar la fuerte subida de los precios, apenas se han dado detalles sobre cómo podrían hacerlo. La mayor parte de las especulaciones se refieren a lo que otros políticos y Estados miembros han sugerido anteriormente, como un límite a los precios", comentan.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista senior en Swissquote Bank, destaca que pese a las caídas que registraron este lunes los futuros europeos del gas, que se desplomaron un 20% ya que Alemania dijo que sus almacenes de gas se están llenando más rápido de lo previsto, lo cierto es que "los precios de la energía siguen siendo exorbitantes, y los gobiernos están cada vez más frustrados con el aumento desmesurado de los precios de la energía que martillea a las economías y a los hogares, al tiempo que pone mucho dinero en los bolsillos de las empresas energéticas".

De ahí que los responsables políticos europeos estén "cocinando" ya nuevas medidas para frenar la excesiva subida de los precios de la energía y desvincular el precio del gas de la electricidad. "Las medidas incluirán probablemente impuestos sobre las ganancias excesivas. De ser así, las empresas energéticas podrían reaccionar reduciendo la producción, con el riesgo de ahondar aún más la crisis energética", remarcan.

Desde Rabobank destacan se las medidas para resolver la crisis energética que atraviesa Europa incluirán "desvincular el precio de la electricidad, que ahora supera los 1.000 euros por MWh, del precio del gas" y "garantizar que las energías renovables se generen a menor coste y los consumidores se beneficien directamente" con "topes de precios, impuestos sobre los beneficios inesperados y, potencialmente, racionamiento".

"Esto sí que es un retroceso del neoliberalismo", comentan los estrategas de la entidad holandesa, que creen que aunque la noticia "no es una sorpresa" porque "ahora mismo la sociedad no quiere congelarse ni pasar hambre", destacan que "hay que entender que no se trata sólo de una 'desvinculación técnica de los vínculos comerciales marginales', sino que se está desmantelando la fijación de precios del mercado y el argumento moral (y financiero) para que el sector privado participe en la energía en absoluto, excepto cuando su capital es dirigido por el gobierno, para obtener una tasa de rendimiento socialmente aceptable".

Se muestran bastante críticos con la medida anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, y se preguntan incluso si después de la energía habrá más intervenciones. "¿Dónde está el siguiente paso, dada nuestra larga lista de deficiencias de suministro y talones de Aquiles?", afirman.

En su opinión, "el verdadero problema es que Europa no tiene suministros energéticos a los que obligar al capital estatal o privado, o al menos no a los que está dispuesto a aprovechar", y lanzan varias cuestiones al aire: "¿A qué fuente de energía vinculará la UE los precios de la electricidad? ¿Los paneles solares, en invierno, cuando las necesidades energéticas del norte de Europa son máximas?".

Rabobank cree que las decisiones se tienen que adoptar con prudencia, o podrían tener un efecto rebote mucho peor: podrían hacer que "los precios globales de la energía suban, que muchos emergentes se hundan -algunos de los cuales están ubicados cerca de Europa-, que el euro vaya a través del piso de la paridad, y que la inflación siga en el cielo. Esperemos que sus últimas propuestas se basen en un pensamiento común", comentan los analistas del banco holandés.

LOS INVERSORES SALEN CORRIENDO

Por su parte, Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, hace referencia al comportamiento del sector de las utilities en bolsa tras conocerse el anuncio de Von der Leyen. Dice que estos valores, incluidas las compañías de energías renovables, están "muy presionados" por el anuncio. "No debe extrañarnos que, cada vez que los políticos hablan de 'intervenir' los mercados, algo que se está convirtiendo en una 'costumbre' en los últimos tiempos, los inversores salgan corriendo".

Y los estrategas de Banco Sabadell también comentan la situación para el sector. Creen que una acción coordinada europea para poner freno a la escalada de precios de la electricidad "era en buena medida esperada y no debería sorprender y por el lado positivo limita la actuación unilateral a nivel nacional (por ejemplo, más impuestos)".

Aunque remarcan que "por el lado negativo, todo apunta al desligamiento de los precios de la electricidad de los precios del gas a futuro lo que, en función de cómo se diseñe, reduciría la generación de ingresos para energías no fósiles (hidro y nuclear) por lo que habría que ver cómo se compensa a las renovables, que se quieren seguir fomentando y en este escenario reducirían su rentabilidad". Por eso, por ahora mantienen su preferencia dentro del sector por Iberdrola, Ecoener y, en menor medida, Acciona Energía.