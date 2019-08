La economía de EEUU crece un 2% en el segundo trimestre, una décima menos

El hecho de que el dato coincidiera con el pronóstico hará que no se note en los mercados

El crecimiento económico de EEUU se ha situado en el segundo trimestre en el 2%, una décima menos que lo estimado el mes pasado, según los datos preliminares publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico estadounidense. El dato es exactamente lo que esperaba el mercado, por lo que no se espera que afecte a las bolsas.

Esta pequeña desaceleración se debe a que el mayor crecimiento en el gasto del consumidor en cuatro años y medio fue compensado por la disminución de las exportaciones y una menor creación de inventario. En concreto, el crecimiento en el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica de EEUU, aumentó un 4,7%, el más fuerte desde el cuarto trimestre de 2014.

Por su parte, el déficit comercial se amplió a 982.500 millones de dólares en el segundo trimestre, en lugar de los 978.700 millones del mes pasado.

El Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU creció un 3,1% entre enero y marzo, mientras que se expandió un 2,6% en la primera mitad del año. La expansión económica, ahora en su undécimo año, está amenazada por la guerra comercial de la administración Trump con China, que ha socavado la inversión empresarial y la fabricación. Los economistas pronostican un crecimiento este año de alrededor del 2.5%, por debajo del objetivo del 3% de Trump.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo en una conferencia de banqueros centrales la semana pasada que la economía se encontraba en un "lugar favorable", pero reiteró que el banco central "actuaría según corresponda" para mantener la expansión económica encaminada. Los analistas de Think Markets consideran que "el hecho de que los datos del PIB coincidieran con el pronóstico, no hará ruido en los mercados. En cuanto a la Fed, los inversores han valorado en gran medida un recorte de otros 25 puntos básicos en los tipos de interés, por lo que no se espera mucho de la Fed".