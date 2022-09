El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha indicado que los tipos de interés en la zona euro podrían seguir subiendo hasta el 2,25% o el 2,5% con los datos actuales, aunque reconoce que es una previsión que podrá variar "con el transcurso del tiempo", porque esta estimación presenta una "incertidumbre considerable".

Durante su participación en el XXI Congreso de Directivos CEDE en el BEC de Barakaldo (Vizcaya), que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI, ha indicado que después de una pandemia que ha costado más de un millón de vidas solo en Europa, y con la invasión rusa de Ucrania, los hogares europeos están sufriendo un drástico aumento del coste de la vida y con una inflación en el 9,1% en la zona euro, que está afectando principalmente a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

De Cos ha hecho referencia a que los precios de la energía han sido el principal determinante de este acusado incremento, a causa de las grandes subidas de los precios del gas y del petróleo. "Otros factores importantes que han contribuido a esta escalada han sido el ascenso de los precios de las materias primas alimenticias y los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro provocados por los desequilibrios entre la oferta y la demanda cuando las economías de todo el mundo relajaron sus medidas de contención relacionadas con la pandemia". El estallido de la guerra en Ucrania, las sanciones económicas a Rusia y las represalias en forma de reducciones en el suministro de gas han agravado la situación.

De cara al futuro, el gobernador ha recordado que las proyecciones macroeconómicas del BCE sitúan la inflación de la zona euro en el 8,1% en 2022, en el 5,5% el año 2023 y que se reduciría al entorno del 2,3% en 2024. "Sin embargo, en el contexto actual, este escenario central está rodeado de una gran incertidumbre", ha remarcado.

El gobernador del Banco de España ha querido describir cuales son, a su juico, las principales razones para esta "incertidumbre". En primer lugar, ha apuntado a la posible aparición de efectos de segunda ronda. "Estos efectos se producen cuando un alza de la inflación se traslada a los incrementos salariales y estos, a su vez, se trasladan a los precios. Esto podría generar una espiral de precios y salarios. Hasta ahora, este fenómeno no se ha dado en el área del euro y, de acuerdo con las últimas proyecciones del BCE, no se prevé que se produzcan espirales de precios y salarios importantes en el horizonte de proyección".

En segundo lugar, ha remarcado que existe el riesgo de que la inflación se afiance como consecuencia del desanclaje de las expectativas de inflación. "Este desanclaje aumentaría enormemente la persistencia del episodio inflacionista, que podría llegar a ser autosostenido, y exigiría medidas más radicales por parte de la política monetaria para acabar con él".

En tercer lugar, ha vuelto a remarcar la elevada incertidumbre en torno a los acontecimientos geopolíticos futuros y a su incidencia sobre la dinámica del ciclo económico. "Por una parte, la inflación puede resultar ser más elevada de lo esperado en un escenario en el que la guerra en Ucrania se prolongue mucho y su impacto sobre los mercados energéticos sea más intenso y persistente. Por otra, en ese mismo escenario, si la demanda continuara debilitándose a medio plazo debido a la reducción de las rentas reales, se reducirían las presiones inflacionistas".

Este escenario más adverso afectaría a la inflación de medio plazo, que también sería más elevada, de un 2,7% en 2024 frente al 2,3% del escenario central. "Estos son los focos de riesgo, pero no están materializados", ha dicho.

LA ESTRATEGIA DE POLÍTICA MONETARIA DEL BCE

De Cos ha recordado que mantener la estabilidad de precios es "responsabilidad" del BCE y su objetivo es devolver la inflación al 2%.

No obstante, en el momento actual, cuando la dinámica de la inflación es incierta, la incertidumbre que debe afrontar el banco central es mayor cuanto más lejos está la tasa de inflación de su objetivo. "Por consiguiente, para reducir el grado de incertidumbre sobre la senda futura de la inflación, la política óptima se torna más agresiva acercando así la inflación al objetivo", ha enfatizado.

Por ello, la mayoría de los bancos centrales están llevando a cabo un endurecimiento monetario. Sin embargo, el gobernador ha aclarado que nadie sabe dónde se situará el tipo de interés terminal. "Y esto no se debe únicamente a la incertidumbre a la que me he referido antes; depende también de acontecimientos futuros, como la eventual trayectoria de la guerra en Ucrania y los desarrollos geopolíticos asociados a esta".

Los expertos del Banco de España han realizado un ejercicio sirviéndose de una serie de modelos macroeconómicos. El ejercicio se basa en el supuesto de que los tipos de interés del BCE aumentarán hasta marzo de 2023 de forma lineal, y que después se mantendrán en ese nivel durante la mayor parte de 2023 y 2024. "El tipo de interés terminal sería el nivel de los tipos de interés a corto plazo en marzo de 2023 coherente con una tasa de inflación prevista del 2% al final de 2024. Los resultados muestran que el valor mediano del tipo terminal en los distintos modelos se sitúa en el 2,25% - 2,5%. De hecho, esta estimación presenta una incertidumbre considerable, como lo muestra la amplitud de la horquilla de tipos terminales estimados por los distintos modelos".

De Cos ha insistido en que se trata tan solo de una previsión y que, por ello, "esta horquilla depende por completo de los datos y puede cambiar con el transcurso del tiempo. Con todo, considero que es una herramienta valiosa para proporcionar a la ciudadanía cierta orientación sobre la magnitud del ajuste que esperamos en nuestros tipos de interés para cumplir con nuestro mandato de mantener la estabilidad de precios", ha concluido.