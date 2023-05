La agencia de calificación DBRS Morningstar ha colocado los ratings de emisor 'AAA' en moneda local y extranjera a largo plazo de Estados Unidos en revisión con implicaciones negativas como reflejo del riesgo "de que el Congreso no aumente o suspenda el techo de la deuda de manera oportuna".

La calificadora canadiense se une, de este modo, a Fitch Ratings que también ha situado el rating 'AAA' de Estados Unidos en perspectiva negativa ante la falta de avances en las negociaciones para alcanzar una acuerdo sobre la deuda.

"Si el Congreso no actúa, el Gobierno federal de Estados Unidos no podrá pagar todas sus obligaciones. El momento exacto en que se agotará el efectivo disponible y las medidas extraordinarias, la llamada fecha X, no está claro. Sin embargo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reiteró su advertencia el 22 de mayo de que la fecha X podría llegar tan pronto como el 1 de junio", advierte la agencia.

Desde DBRS se muestran optimistas y confían en que se logre un acuerdo antes de que el Tesoro se quede sin recursos y no pueda hacer frente a sus pagos. Aunque si esto ocurriera, destacan que "las calificaciones de emisor de EEUU se rebajarían a incumplimiento selectivo".

Asimismo, indica que el Tesoro puede priorizar los pagos de la deuda después de la fecha X para evitar un incumplimiento. No obstante, alertan que esto "probablemente conduciría a una acción de calificación, ya que evaluamos que dicha estrategia tendría un impacto muy negativo en la economía y rápidamente podría encontrarse con desafíos legales y operativos".

Del mismo modo, pueden surgir desafíos similares si la Administración instruye al Tesoro a ignorar el límite de deuda o lo elude a través de alguna otra estrategia.

Además, subraya que, el hecho de no levantar el techo de deuda de manera oportuna, "podría indicar que la polarización política está afectando la calidad y la previsibilidad de la formulación de políticas de EEUU".

"Incluso si el Congreso termina aumentando el techo de la deuda antes de la fecha X, la perspectiva de repetidos enfrentamientos en un entorno político polarizado puede llevar a DBRS Morningstar a juzgar que el riesgo crediticio de EEUU ha aumentado a un nivel que ya no es consistente con un calificación 'AAA'", matizan en la calificadora.

Con todo, desde DBRS aseveran que el país norteamericano tiene fortalezas "excepcionales" que respaldan el perfil crediticio. "La economía estadounidense tiene una escala muy grande y representa una cuarta parte de la producción mundial, y es muy resistente a los impactos, dada su diversificación en la industria y la geografía, su mercado laboral flexible y su posición de liderazgo mundial en términos de investigación e innovación", añaden.

También sostienen que los mercados financieros y el dólar estadounidense están en el centro del comercio mundial y los flujos de capital proporcionan al país un grado inusualmente alto de flexibilidad financiera.

DBRS Morningstar estima que la calificación podría confirmarse en 'AAA' si el Congreso eleva el techo de la deuda de manera oportuna, y los riesgos derivados de la política arriesgada del techo de la deuda en el corto plazo se consideran relativamente bajos.

En cambio, "las calificaciones podrían ser rebajadas si el Tesoro de EEUU no paga todas sus obligaciones de deuda a tiempo; el Gobierno federal acumula atrasos materiales distintos de los intereses; o existe una alta probabilidad de que se repitan los enfrentamientos del techo de la deuda en un clima de mayor polarización política", concluye.