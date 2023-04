La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llevado a cabo varias actuaciones supervisoras sobre la operativa que las entidades que prestan servicios de inversión (bancos y empresas de servicios de inversión) llevan a cabo en el mercado de valores a través de sus agentes y ha detectado "algunas incidencias".

Si bien éstas ya han sido solventadas por las entidades, el organismo cree que conviene trasladar tales prácticas al conjunto del sector, para su conocimiento y para que sean evitadas.

Por ello, el objetivo de esta actuación ha sido, fundamentalmente, la revisión de los procedimientos de control establecidos por las entidades sobre la actividad de sus agentes, tanto en la fase de contratación, como durante el desarrollo de su actividad, así como sobre su formación y remuneración.

Con respecto a los sistemas de remuneración de los agentes, la CNMV recuerda que es 100% variable. Por ello, las entidades deben gestionar adecuadamente los evidentes conflictos de interés que se derivan de esta situación con el fin de conseguir que los agentes actúen de manera honesta, imparcial y profesional, de conformidad con el mejor interés de los clientes.

Asimismo, las entidades deben incluir criterios cualitativos basados en la valoración del cumplimiento de las normas de conducta por parte de los agentes, de forma que la remuneración no esté basada exclusivamente, o en gran parte, en variables cuantitativas.

"En todo caso, deberá adoptarse un esquema de remuneración que se ajuste al principio de neutralidad, de manera que no favorezca unos productos frente a otros de la misma tipología, que no incluya aceleradores, y que incorpore de forma significativa criterios cualitativos y no solo cuantitativos que favorezcan el cumplimiento de las normas de conducta", señala el supervisor.

En cuanto a los requisitos de formación, la experiencia supervisora de la CNMV pone de manifiesto que la relación de los agentes con muchos de sus clientes va más allá de la mera comercialización y que se desarrolla, con frecuencia, tanto en el ámbito de la información como del asesoramiento.

"Se han observado algunos casos en los que los agentes no cuentan con la formación exigida para poder informar y asesorar sin supervisión o casos en los que el número de agentes actuando bajo la supervisión de un mismo responsable es demasiado elevado", explican.

La CNMV también ha detectado la necesidad de establecer con mayor nivel de detalle los criterios y metodologías de asesoramiento empleados por los agentes, implementando sistemas de control que permitan verificar que se ajustan, razonablemente, a las indicaciones centralizadas impartidas por las entidades.

Del mismo modo, ve especialmente importante que las entidades implementen procedimientos de control adecuados y suficientemente profundos sobre la red agencial.

"En las actuaciones de la CNMV se han puesto de manifiesto algunas situaciones que implican debilidades en este sentido. Sería el caso de estructuras organizativas en que los responsables de las funciones de control de la red de agentes no son independientes de las unidades de negocio que supervisan", añade.

Por último, ha observado, con cierta frecuencia, la existencia de la figura del prescriptor o presentador de clientes que colabora con la entidad y percibe una remuneración por ello pero que no figura registrado como agente.

"En estos casos se ha recordado a las entidades que la actividad de comercialización de servicios y actividades de inversión y la captación de clientes es una actividad reservada, que solo pueden realizar las empresas autorizadas para prestar servicios de inversión o sus agentes (que podrán ser meros agentes presentadores)", concluye la CNMV.