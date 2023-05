A continuación presentamos las cinco noticias más importantes de este miércoles, 24 de mayo, en los mercados.

El fondo bajista Marshall Wace afila sus posiciones cortas sobre Bankinter y CaixaBank. Problemas para Bankinter y CaixaBank. El fondo británico Marshall Wace, gestionado por los tiburones financieros Paul Marshall e Ian Wace, ha abierto sendas posiciones bajistas sobre los dos bancos españoles, en un movimiento que no anticipa nada bueno para su cotización bursátil.

Giro de la Fed: de no esperar nuevas subidas de tipos a 'amenazar' con dos o tres más. Interesante el giro que se ha producido en cuanto a las apuestas sobre los planes de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE). Hasta hace dos días, se hablaba de un banco central estadounidense que ya había llegado al final de su ciclo de alzas de tipos y de un BCE al que aún le quedaba camino por recorrer. Ahora, en cambio, se anticipan más subidas por parte de la Fed incluso ya en su reunión de junio (13 y 14), mientras que se justifica un comportamiento más débil del euro por la ralentización prevista de alzas de tipos del BCE.

McCarthy avisa que las conversaciones sobre el techo de deuda están en punto muerto. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha avisado de que las conversaciones con los demócratas sobre el techo de deuda de EEUU han entrado en punto muerto. Este martes abandonó el Capitolio afirmando que aún no hay acuerdo para evitar el impago, y de hecho Garret Graves, uno de los principales negociadores de McCarthy, ha dicho que no hay más reuniones previstas. Los expertos ya vaticinan que la votación sobre cualquier acuerdo podría no producirse hasta justo antes de la fecha límite del 1 de junio que ha dado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Iberdrola evoluciona su logo manteniendo los valores de sostenibilidad e innovación. Iberdrola ha presentado este miércoles una evolución de su identidad de marca "diseñada para reflejar de forma tangible la realidad de una compañía sostenible e innovadora, líder mundial en energías renovables, que evoluciona con las necesidades de la sociedad", según ha indicado en un comunicado, donde ha remarcado que el compromiso con la sostenibilidad es una de sus señas de identidad.

Grenergy aumenta un 15% su beneficio hasta marzo y duplica ventas y EBITDA. Grenergy cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 4,9 millones de euros, un 15% superior al del mismo periodo de hace un año. La compañía renovable duplicó en el periodo sus ingresos hasta los 96 millones de euros (+105%) y el EBITDA hasta los 14,3 millones (+94%).